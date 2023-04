Esselunga cerca personale: il supermercato aprirà due nuovi punti vendita a Roma Esselunga ha aperto sei differenti posizioni in vista di due nuove aperture nella regione Lazio, una a Roma e l’altra a Marino, sui Castelli Romani. Ecco quali sono e come candidarsi.

A cura di Beatrice Tominic

Esselunga cerca personale nella regione Lazio: è quanto si legge nella sezione delle candidature sul sito Esselunga Job, il portale del lavoro del supermercato. Dopo l'apertura di tre punti vendita, di cui due LaEsse, in via Tomacelli e via Cola di Rienzo e uno del supermercato, in viale Palmiro Togliatti, due nuove aperture sarebbero previste nella capitale: una in via Liegi, a Parioli e la seconda a Marino, comune dei Castelli Romani.

Le posizione aperte per lavorare con Esselunga sono sei: addetti vendita, allievi responsabili, allievi responsabili Bar Atlantic, baristi, cassieri e farmacisti. Scopriamo in cosa consistono i ruoli e come fare per inviare la propria candidatura.

Le posizioni aperte per lavorare nel Lazio da Esselunga

Come anticipato nella regione Lazio sono aperte sei posizioni diverse per lavorare in Esselunga. La prima è quella di cassiere o addetto alle vendita, sia full time che part time. La figura sarà inserita in uno dei reparti del punto vendita cioè Cassa, Drogheria, Latticini e Salumi a libero servizio, Frutta e Verdura, Macelleria, Gastronomia, Pescheria e Panetteria e dovrà svolgere mansioni di assistenza e servizio alla clientela, gestione logistica del negozio, verifica ed osservanza degli standard di sicurezza. Per inviare la propria candidatura è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale, non è richiesta esperienza nel settore: sarà Esselunga stessa a garantire un percorso di formazione strutturato.

Leggi anche Il Comune di Roma assume: 1500 nuovi posti di lavoro nel 2023

La seconda posizione riguarda il ruolo di allievo responsabile nella rete di Ristoranti Bar Atlantic, con le mansioni di assistenza e servizio alla clientela, la gestione della logistica e lo stoccaggio delle merci fino all'organizzazione e alla gestione del personale di reparto: il percorso di crescita prevede, infatti, il raggiungimento del ruolo di responsabile dopo aver effettuato un periodo di formazione e inserimento. Per questo ruolo è necessario essere in possesso di una laurea o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Lavorerà nel Bar Atlantic anche chi verrà assunto come barista e che lavorerà in caffetteria, tavola calda e fredda. Anche in questo caso, la persona assunta sarà affiancata da persone esperte e percorsi in aula: per fare domanda è necessario essere in possesso del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado e di qualifica Professionale.

Avrà possibilità di lavorare nei Bar Atlantic lavorerà anche chi verrà scelto per il programma di specialista dei reparti freschi e ristorazione e sarà inizialmente affiancato da un tutor per permettere lo sviluppo delle capacità organizzative e il potenziamento delle competenze tecniche del reparto in cui sarà inserita la nuova risorsa. Fra questi, oltre al Bar Atlantic, anche gastronomia, macelleria, panetteria o pescheria. Per fare domanda, stavolta, la persona che si candida deve aver svolto formazione professionale pluriennale in ambito enogastronomico che prevede il conseguimento del titolo di studio nel corrente anno scolastico.

Altra posizione aperta e inserita all'interno del punto vendita è quella di allievo responsabile, che apprenderà le logiche di rifornimento dei prodotti sugli scaffali, del mantenimento dell'ordine degli spazi espositivi e svolgerà attività di cassa e di riordino prodotti, nei reparti freschi apprenderà il mestiere e le logiche di allestimento, oltre a garantire supporto alla clientela. Il lavoro nel punto vendita è affiancato da formazione in aula e incontri con professionisti del settore per ottenere maggiore autonomia organizzativa e capacità di coordinamento con le risorse assegnate. Anche in questo caso, è necessario essere in possesso di laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'ultima posizione aperta nella regione Lazio, infine, è quella per diventare farmacista e lavorare nella parafarmacia del punto vendita. Stavolta, ovviamente, i primi requisiti da avere sono laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; iscrizione all'albo dei Farmacisti e possesso di patente automobilistica.

Come inviare la propria candidatura e proporsi per il ruolo

Per inviare la propria candidatura occorre andare sul sito di Esselunga Jobs e svolgere la ricerca cliccando sui bottoni ruolo, regione, full/part time scegliendo quello che si preferisce e, in questo caso, la regione Lazio. Automaticamente la ricerca genererà i sei risultati che abbiamo mostrato. Una volta nella schermata, dopo aver cliccato sulla posizione per cui ci vogliamo candidare, dobbiamo premere il bottone in alto a destra, con la scritta candidati e scegliere se procedere con LinkedIn oppure registrandosi al sito utilizzando la propria email e fornendo una password.