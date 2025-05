video suggerito

Esplosione nella casa dove aveva vissuto Saviano, la perizia: "Errore nell'installazione della cucina" Si avvale l'ipotesi di un'installazione non regolare alla cucina nell'alloggio di Monteverde. Sulla vicenda dell'esplosione verrà ascoltato anche lo scrittore Roberto Saviano che aveva lasciato l'appartamento dove viveva in affitto, solo poche settimane prima che fosse trasformato in una casa vacanze.

A cura di Enza Savarese

La palazzina crollata nell'esplosione a Monteverde vecchio.

Un'installazione sbagliata sul piano cottura della cucina. Sarebbe l'innesco che ha causato la fuga di gas nella palazzina di Monteverde e la successiva esplosione. È la principale pista su cui lavorano gli inquirenti nominati dalla Procura di Roma e i vigili del fuoco. A morire per le ustioni dell'incendio è stato il turista Grant Paterson, che aveva affittato per pochi giorni l'alloggio.

Ad essere sentito potrebbe essere anche lo scrittore Roberto Saviano, che abitava in passato nell'appartamento dove si è verificata la fuga di gas. L'installazione incriminante della cucina sarebbe avvenuta poco prima del suo soggiorno iniziato con un contratto nel 2022 e terminato nel gennaio del 2025.

L'esplosione della palazzina a Monteverde: l'ipotesi sulla fuga da gas

I sopralluoghi tecnici sulla vicenda coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dalla pm Antonella Nespola si concentrano sulla cucina dell'abitazione da cui è partita l'esplosione che ha distrutto l'intera palazzina. Nell'alloggio che Paterson aveva affittato per pochi giorni era installato un forno elettrico e un piano cottura a gas. È proprio sul funzionamento del piano a gas che si stanno svolgendo i rilievi più attenti. Come riporta il quotidiano La Repubblica sembrerebbe che uno dei tubi fosse coperto da un tappo di plastica, di solito provvisorio, che ha ceduto permettendo la fuga di gas. Ad accendere inconsapevolmente la miccia dell'esplosione è stato il turista Grant Paterson. Tornato a casa, l'uomo non si è accorto della fuga di gas in atto e ha acceso la luce a cui poi è seguita la violenta esplosione.

Indagini sulla cucina del b&b: quando era stata installata

Le indagini degli inquirenti in collaborazione con i vigili del fuoco si concentrano ora sulla cucina del b&b e sulla sua installazione. Sembrerebbe che il piano cottura sia stata installato alcuni anni prima, a pochi giorni dell'ingresso in casa di Roberto Saviano. Lo scrittore napoletano ha usato l'alloggio da inizio 2022 fino a gennaio 2025 per quando soggiornava nella capitale. Con ogni probabilità gli inquirenti vorranno ascoltare anche Saviano sulla vicenda per ricostruire eventuali problemi pregressi dell'installazione.