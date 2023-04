Esplosione con incendio in una villa ad Anzio: Franco Tomasi morto per gravi ustioni Non ce l’ha fatta Franco Tomasi, il 58enne rimasto gravemente ustionato nell’esplosione con incendio nella villa di Anzio. Trasportato in ospedale è deceduto in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

La villetta dell’esplosione ad Anzio

È morto l'uomo di cinquantotto anni coinvolto nell'esplosione con incendio nella villa in via Lago Trasimeno nel Comune di Anzio. La vittima si chiama Franco Tomasi, rimasto ferito con gravi ustioni su diverse parti del corpo, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Era stato soccorso dal personale sanitario e trasportato con urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, centro per i grandi ustionati, ma poco dopo è sopraggiunto il decesso, nonostante l'intervento dei medici. I drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di Franco si sono verificati ieri mattina.

Franco Tomasi soccorso in codice rosso

Erano circa le ore 6 di sabato prima aprile quando un'esplosione ha svegliato di soprassalto i residenti del quartiere Lido dei Pini, che preoccupati hanno subito dato l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. A provocarla si ipotizza sia stata una fuga di gas. Dall'esplosione si è poi generato un incendio, le fiamme anno avvolto la villa al cui interno si trovava il cinquantottenne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fiuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. I pompieri hanno soccorso il cinquantottenne e suo fratello, vicini di casa, affidandoli alle cure del personale sanitario. Franco è stato trasferito in codice rosso, una corsa disperata contro il tempo, che purtroppo non ha dato l'esito sperato.

Ipotesi fuga di gas: parte della villa distrutta

Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento appunto l'ipotesi più accreditata è che si sia tratatto di una fuga di gas. Domate le fiamme, vigili del fuoco e militari sono entrati nella villa per fare la conta dei danni: completamente distrutti l'appartamento all' ultimo piano, l’androne e le porte degli altri appartamenti.