Esplosione a Torrevecchia, bomba carta scoppia nell’androne di un palazzo

Immagine di repertorio

Una bomba carta è esplosa all'interno dell'androne di un palazzo in via Paolo Emilio Sfrondati. L'episodio è accaduto nella serata di ieri, domenica 23 novembre, nella zona di Torrevecchia a Roma. Da chiarire il quadro della vicenda, sulla quale indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Primavalle e della Scientifica, che hanno svolto gli accertamenti necessari. Fortunatamente da quanto si apprende non ci sono feriti.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto erano circa le ore 22 e l'esplosione si è verificata precisamente all'ingresso di un edificio popolare. I residenti hanno avvertito un forte boato e hanno dato l'allarme, diverse le segnalazioni di un'esplosione arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento. Un ordigno rudimentale è stato infatti lanciato all'interno dell'androne ed è esploso, mandando in frantumi le vetrate al piano terra. Gli inquilini sono scesi in strada per accertarsi di cosa fosse successo e in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Presenti sul luogo dell'esplosione i poliziotti e i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di messa in sicurezza e di verifica della stabilità dell'edificio. Gli agenti coordinati dalla Procura indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per risalire agli autori del gesto. I poliziotti hanno ascoltato alcune persone e stanno verificando se in zona siano presenti delle telecamere di sorveglianza, che possano aver immortalato l'accaduto, i responsabili in fuga o movimenti sospetti. Non è la prima volta che accadono episodi del genere nel quartiere e più ampiamente a Roma. nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad esempio due bombe carta sono esplose a Centocelle a quaranta minuti di distanza l'una dall'altra. La prima ha colpito un concessionario di auto in via dei Platani, mentre la seconda è scoppiata davanti a un negozio di vestiti in Piazza dei Mirti.