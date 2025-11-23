Esplosioni a Centocelle, bombe carta in un concessionario e negozio d’abbigliamento

Due bombe carta sono esplose davanti a due esercizi commerciali a Centocelle. Il bilancio è di saracinesche e vetri danneggiati, indaga la polizia.

Gli investigatori indagano sulle bombe carta esplose ieri notte nel quartiere Centocelle a Roma. Una è stata posta nei pressi di un concessionario di automobili in via dei Platani, l'altra vicino a un negozio d'abbigliamento in piazza dei Mirti.

Sulle esplosioni a Centocelle indagano gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica, che hanno svolto gli accertamenti di rito e verificato se in zona fossero presenti telecamere che possano aver immortalato l'accaduto o il passaggio di chi le ha messe. Si lavora per risalire all'identità dei responsabili, che ad oggi non sono stati individuati.

Le due esplosioni a Centocelle

Secondo quanto ricostruito finora a provocare l'esplosione a Centocelle sarebbero state due bombe carta artigianali. Scoppi che si sono verificati nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 novembre scorsi nel terrritorio della periferia Est della Capitale. La prima appunto nei pressi della concessionaria di auto Gold Car in via dei Platani c'è stata alle 3.50,mentre la seconda, davanti a il negozio d'abbigliamento in piazza dei Mirti Privilege Uomo Donna, alle 4.30, a circa 40 minuti di distanza l'una dall'altra. Le due esplosioni hanno provocato danni a vetri e saracinesche dei due esercizi commerciali. Tanti i messaggi di solidarietà da parte degli abitanti del quartiere.

I precedenti a Centocelle

Non è la prima volta che a Centocelle vengono messe delle bombe carta nei pressi di attività commerciali. I fatti di due notti fa ricordano gli incendi che in passato hanno colpito il quartiere, tra i quali quelli divampati nella libreria Pecora Elettrica in via delle Palme nel 2019, nel Baraka Bistrot e nella pinseria Cento55, sempre nel 2019 e in un centro estetico in via delle Robinie nel 2023.