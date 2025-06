video suggerito

Esplode bombola del gas durante un incendio: ferito un vigile del fuoco, intossicato un agente Paura via Redipuglia a Ostia dove stamattina è esplosa una bombola del gas abbandonata. Ha ferito un vigile del fuoco, che stava spegnendo un incendio. Intossicato un agente della polizia locale.

A cura di Alessia Rabbai

Il luogo dell'incendio

Un vigile del fuoco è rimasto ferito nell'esplosione di una bombola del gas mentre spegneva un incendio. Il rogo è divampato in via Redipuglia a Roma nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 giugno. Il pompiere fortunatamente non è grave, da quanto si apprende ha riportato solo ferite lievi, ma avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Nell'incendio un agente della polizia locale di Roma Capitale è rimasto lievemente intossicato, dopo aver inalato del fumo. Il vigile urbano si trovava sul posto a supporto delle operazioni e per gestire la viabilità.

Secondo le informazioni apprese l'incendio è divampato intorno alle 11.30 in via Redipuglia in zona Ostia all'interno di un terreno che si trova all'incrocio via Arsiero. A bruciare sono state delle sterpaglie, che si sono incendiate per cause non note. Forse le fiamme sono partite da una sigaretta lanciata dal finestrino di un'auto, le cause sono ancora da chiarire.

Esplosa una bombola del gas

Il luogo dell'esplosione

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul luogo dell'incendio poco prima delle ore 12 sono giunti la squadra di Ostia (13/A), due autobotti e il capoturno provinciale. Durante le operazioni di spegnimento una bombola del gas è esplosa, era abbandonata nell'area in cui erano in corso le operazioni di spegnimento.

Ferito un vigile del fuoco, intossicato un agente della polizia locale

Nell'esplosione un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito e ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. A soccorrerlo il personale sanitario con un'ambulanza. Anche il vigile urbano intossicato è stato sottoposto a cure mediche. Nessuno dei due è grave.