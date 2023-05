Eseguita l’autopsia sul corpo di Giuliano Faiola, morto dopo intervento per perdere peso Giuliano Faiola, residente in località Salto di Fondi, è morto dopo un’operazione di bendaggio gastrico a cui si era sottoposto in una clinica privata per tentare di perdere peso.

A cura di Enrico Tata

È stata eseguita nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Giuliano Faiola, il 45enne morto dopo un'operazione di bendaggio gastrico a cui si era sottoposto in una clinica privata per tentare di perdere peso. Stando a quanto si apprende, l'esame sulla salma è stato effettuato all'ospedale di Cassino dal dottor Vincenzo Caruso, nominato dai pm per cercare di stabilire le cause della morte dell'operaio. Erano presenti anche un secondo perito, il chirurgo toracico Giuseppe Cavallaro, i tre periti di fiducia dei medici indagati, Luigi Palmieri, Pasquale Imbrogno e Giuseppe Vacchiano, e il consulente nominato dalla famiglia della vittima, il dottor Silvestro Mauriello.

Dopo oltre un'ora e mezzo di lavoro, i medici hanno fatto sapere che dall'autopsia non sono emerse evidenze utili alle indagini. Saranno determinanti in questo senso le analisi istologiche sui campioni prelevati nel corso dell'esame.

Questi i fatti: Giuliano Faiola, operaio di 45 anni residente in località Salto di Fondi, provincia di Latina, è morto dopo un intervento di bendaggio gastrico a cui si era sottoposto mercoledì in una clinica di Cassino. Il paziente si è sentito male poche ore dopo l'operazione e in poche ore è morto. I familiari hanno presentato una denuncia è il sostituto procuratore della procura di Cassino Alfredo Mattei ha aperto un fascicolo di indagine e ha disposto il sequestro della cartella clinica. Il magistrato ha iscritto tre medici sul registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo, un atto dovuto che ha consentito proprio di nominare i consulenti di parte per eseguire l'autopsia.