Cassino, 45enne si opera allo stomaco e muore: indagini in corso È morto dopo un intervento allo stomaco per dimagrire: si chiamava Giuliano Faiola e aveva 45 anni. Sul corpo dell’uomo verrà presto disposta l’autopsia.

A cura di Beatrice Tominic

Giuliano Faiola, foto da Facebook.

Si è sottoposto ad un intervento chirurgico per dimagrire, ma è morto: è successo a Cassino, all'interno di una struttura ospedaliera privata, dove a perdere la vita è stato un uomo di quarantacinque anni che viveva a Fondi, in provincia di Latina, Giuliano Faiola (nella foto in apertura). Come riportano alcune testate locali, a seguito di quanto accaduto la polizia di Stato ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza su quanto è accaduto all'interno della struttura privata.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni il quarantacinquenne Giuliano Faiola si era sottoposto ad un intervento chirurgico per l'applicazione di un bendaggio gastrico che gli avrebbe permesso di dimagrire. Per l'operazione l'uomo si era affidata ad una nota clinica di Cassino, in provincia di Frosinone, che si trova ad una cinquantina di chilometri da dove viveva. Qualcosa, però, durante l'operazione non è andato come avrebbe dovuto e il quarantacinquenne ha perso la vita.

Le indagini in corso

Ora spetterà agli inquirenti fare chiarezza: la Procura di Cassino ha già aperto un'inchiesta per chiarire le cause di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Nella giornata di domani, venerdì 19 maggio, sarà disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo. Per il momento risultano indagati tre persone, fra medici e personale sanitario, con un'ipotesi di omicidio colposo.

L'addio sui social

Nel frattempo stanno aumentando i messaggi di addio per il quarantacinquenne. Fra le prime persone a dedicargli un pensiero sui social network, il cugino: "Ci siamo fatti un sacco di risate, siamo cresciuti insieme. Ti ho voluto sempre bene, avevi sempre un sorriso: adesso ci stai facendo piangere, ci hai lasciato un grande vuoto", ha scritto in un post. "Dove andrò senza te io non lo so", ha commentato, invece, la compagna accompagnando con qualche riga un video che li raffigura insieme.