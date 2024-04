video suggerito

Un colpo di pistola è stato sparato in pieno centro a Latina: indagini in corso “Si tratta di un episodio che non può passare inosservato, né essere sottovalutato”, ha detto la sindaca di Latina, Matilde Celentano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Qualcuno ha sparato un colpo di pistola nella serata di ieri, venerdì 26 aprile, nella centralissima via Don Morosini a Latina, nel tratto tra via Pisacane e via Adua. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano locale Latina Oggi, due ragazzi coperti da un cappuccio avrebbero urlato qualcosa all'indirizzo di un gruppo di stranieri, poi uno dei due ha tirato fuori una pistola e ha sparato un colpo in aria. I due avrebbero poi raggiunto un'automobile e sarebbero scomparsi nel nulla. Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso.

"Il colpo di pistola esploso ieri sera da due individui incappucciati nella centralissima via Don Morosini è un episodio che non può passare inosservato, né essere sottovalutato. Ne ho già parlato con il prefetto Maurizio Falco ed abbiamo concordato sulla opportunità di convocare al più presto una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza", ha detto la sindaca di Latina Matilde Celentano.

Sul caso, come detto, stanno indagando gli uomini della questura di Latina, che hanno trovato a terra e sequestrato un bossolo. "Qualche mese fa avevamo sollevato in Prefettura la questione della sovraesposizione della zona di via Don Morosini, divenuta luogo di residenza per un numero troppo massiccio di immigrati ospiti di centri di prima accoglienza, situazione che inevitabilmente genera assembramenti notturni spesso fonte di litigi che sfociano in risse, e adesso anche in minacce vere e proprie con l'utilizzo di armi. Una situazione esplosiva che non possiamo più tollerare", ha detto ancora la prima cittadina.