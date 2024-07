video suggerito

Morte di Satnam Singh, arrestato per omicidio il titolare dell'azienda di Latina Antonello Lovato È stato arrestato con l'accusa di omicidio con dolo eventuale Antonello Lovato, il titolare dell'azienda di Latina dove lavorava Satnam Singh.

A cura di Enrico Tata

Antonello Lovato, il titolare dell'azienda dove lavorava Satnam Singh, è stato arrestato dai carabinieri di Latina con l'accusa di omicidio con dolo eventuale. Lo rende noto la procura di Latina. Stando a quanto si apprende, l'ipotesi di reato era inizialmente quella di omicidio colposo, ma poi è stato contestato all'uomo il reato di omicidio doloso con dolo eventuale.

Cos'è l'omicidio con dolo eventuale

I medici legali hanno infatti accertato che se il ragazzo fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe "con ogni probabilità salvato". Invece è deceduto a causa della copiosa perdita di sangue avvenuta in seguito all'incidente sui campi.

L'omicidio doloso con dolo eventuale si concretizza quando il soggetto accetta che la morte dell'altro si verifichi con elevata probabilità e, nonostante questo, non si astiene dalla sua condotta. In altre parole, in questo caso l'omicida, pur non volendo uccidere, capisce che la morte dell'altro possa avvenire con molta probabilità e, nonostante questo, non fa nulla per evitare che l'evento possa verificarsi.

Com'è morto Satnam Singh

Satnam Singh è morto lo scorso 16 giugno. Un macchinario per il taglio del fieno gli aveva reciso il braccio e il suo datore di lavoro, Antonello Lovato, lo ha abbandonato in mezzo alla strada a Borgo Santa Maria, Latina. Il 31enne è stato trasportato all'ospedale San Camillo di Roma, dov'è arrivato in condizioni disperate. Sottoposto a una delicatissima operazione, Satnam Singh è morto poche ore dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

Come stabilito dall'autopsia, il ragazzo poteva essere salvato. Aveva perso un braccio e aveva riportato gravi ferite alle gambe, ma se fosse stato tempestivamente soccorso, hanno concluso i medici, sarebbe probabilmente ancora vivo. E invece il titolare dell'azienda per cui lavorava lo ha abbandonato davanti casa senza chiamare immediatamente il 118.