Esce per una passeggiata e precipita in un pozzo: morto l’88enne Domenico Borchio Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, ma l’anziano è stato estratto dal pozzo ormai privo di vita. I funerali di Domenico Borchio saranno celebrati oggi.

Un uomo di ottantotto anni è morto ieri mattina dopo essere precipitato in un pozzo profondo dieci metri. La vittima è Domenico Borchio, anziano molto noto nella zona di Valentano, in provincia di Viterbo.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di giovedì 25 agosto. Per cause non note, Domenico Borchio è scivolato in un pozzo, facendo un volo di circa dieci metri. Forse stava passeggiando e non si è accorto del pozzo, cadendoci dentro, oppure è caduto nelle prossimità del buco accidentalmente, finendo poi per precipitare. Fatto sta che subito si è attivata la macchina dei soccorsi, ma purtroppo ogni intervento si è rivelato inutile.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 con l'ambulanza e i carabinieri di Valentano. Subito si sono messi tutti al lavoro per recuperare Domenico, sperando di trovarlo ferito magari, ma ancora in vita. Non c'è stato però nulla da fare: quando il corpo è stato estratto dal pozzo, l'88enne era già morto. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e trasferire la salma all'obitorio.

Come detto, tutto fa pensare a un tragico incidente. La salma di Domenico Borchio è stata restituita alla famiglia e non c'è stato bisogno, date le modalità della morte, di effettuare l'autopsia. Che si tratti di un incidente, infatti, e non di un atto violento da parte di terzi, è chiaro. Il magistrato ha dato il nulla osta per la restituzione, con i funerali che saranno celebrati oggi alle 16.

