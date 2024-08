video suggerito

Esce in barca, sorpreso dal temporale sul lago di Bracciano cade in acqua: salvato dai carabinieri Un uomo è caduto in acqua a causa del forte temporale che ieri si è abbattuto sul lago di Bracciano. Salvato dai carabinieri, non ha riportato ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La motovedetta dei carabinieri

Paura per un uomo che nel pomeriggio di ieri, a causa del forte temporale che si è abbattuto sul Lazio, si è ribaltato con la sua barca a vela nel lago di Bracciano. Il malcapitato è stato salvato dai carabinieri, arrivati sul luogo dell'incidente con una motovedetta: non appena lo hanno visto lo hanno caricato sulla loro imbarcazione, e sono tornati a riva. L'uomo, nonostante il forte spavento, non ha riportato ferite, e non è stato necessario ricorrere a cure mediche.

Il forte temporale che nella giornata di ieri si è abbattuto su tutto il Lazio non ha risparmiato nemmeno la zona di Bracciano. L'uomo, forse non avendo visto le previsioni meteo, e confidando nel bel tempo che da mesi c'è sulla regione, è uscito con la sua imbarcazione, una barca a vela, ed è andato nel lago. A un certo punto però, è stato sorpreso dalla tempesta: tuoni e fulmini, vento e una forte bomba d'acqua che lo ha messo seriamente in difficoltà. La situazione a un certo punto si è fatta molto pericolosa: l'uomo non è più riuscito a governare la barca a vela, che si è rovesciata, e lui è finito in acqua.

Fortunatamente diverse persone hanno visto cosa era successo. Non appena hanno visto l'uomo in difficoltà finire in acqua, temendo al peggio, hanno lanciato l'allarme, chiamando il 112 e chiedendo l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri a bordo di una motovedetta, che hanno tratto in salvo l'uomo e lo hanno portato a riva. Anche la barca è stata recuperata: un brutto incidente che fortunatamente ha avuto il suo lieto fine, nonostante la paura per quanto accaduto.