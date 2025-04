video suggerito

Non si ferma all’alt dei carabinieri e cade con lo scooter: grave un 25enne Un ragazzo di 25 anni è fuggito dai carabinieri che gli avevano intimato l’alt per un controllo. Dopo aver preso una strada contromano, il ragazzo è caduto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 25 anni è caduto dallo scooter durante un inseguimento con i carabinieri al centro di Roma. Secondo le prime informazioni, il giovane non si è fermato all'alt dei militari ed è fuggito a bordo del mezzo, poi risultato rubato. Nemmeno 500 metri dopo però, è caduto in via del Teatro Marcello. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove poi è stato arrestato. Le sue condizioni sono gravi, non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto a Roma, nelle vie del centro storico. I carabinieri in servizio hanno intimato l'alt al ragazzo a bordo dello scooter. Un normale controllo, che però si è trasformato ben presto in un inseguimento da film, con tanto di strada contromano presa dal 25enne per tentare di seminare i militari. Il ragazzo ha deciso di non fermarsi e proseguire la sua corsa, forse pensando di poter far perdere le sue tracce. L'agitazione, e l'alta velocità però, hanno fatto sì che perdesse il controllo del mezzo e cadesse a terra. L'impatto con il suolo è stato violento, e il ragazzo ha riportato ferite molto gravi, tanto che si è reso necessario il trasporto urgente in ospedale. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, hanno deciso per il ricovero immediato in codice rosso, che indica la massima emergenza.

Dalle verifiche, lo scooter è risultato rubato. Molto probabilmente è questo il motivo per cui il 25enne ha cercato di fuggire dai carabinieri, ma conferme dovranno essere fornite dal ragazzo in sede di interrogatorio nei prossimi giorni con il giudice, quando le sue condizioni di salute lo permetteranno.