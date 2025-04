Paura nel Viterbese, 70enne esce in cerca di asparagi e cade in un dirupo: volo di oltre 5 metri

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

È uscito di casa, a Civita Castellana, nel Viterbese, per cercare asparagi nelle campagne del Viterbese, in località Fabbrece. Si era allontanato come, probabilmente, faceva spesso quando si metteva alla ricerca degli ortaggi. Poi, però, non ha fatto più ritorno. È quanto accaduto nei giorni scorsi a un uomo di 70 anni. Non vedendolo tornare sono stati i familiari a lanciare l'allarme, preoccupati. Le ricerche sono state avviate immediatamente, passando al setaccio tutti i luoghi abitualmente frequentati dal settantenne quando esce a caccia di asparagi.

Soltanto così, ad un certo punto, sono riusciti a trovarlo. Mentre camminava è scivolato e finito in un dirupo: l'uomo si è dimostrato subito cosciente, ma molto provato dal volo di cinque o sei metri, che lo aveva fatto finire in fondo alla forra.

Il ritrovamento e l'intervento dei vigili del fuoco

Non appena ritrovato il settantenne, quando, fortunatamente, non era ancora diventata buio, sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni per recuperarlo e riportarlo a casa. I pompieri, arrivati con una squadra specializzata, si sono immediatamente calati all'interno del dirupo. Hanno poi imbracato l'anziano con cautela e lo hanno riportato in superficie.

L'arrivo dei soccorsi: come sta il 70enne di Civita Castellana

Una volta riemerso dal dirupo, il settantenne è stato affidato alle cure degli operatori del personale sanitario che hanno organizzato il trasporto dell'uomo a Roma, per sottoporlo ad ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Una tragedia sfiorata quella che, fortunatamente, per il settantenne si è rivelata soltanto una brutta disavventura.

Poco meno di un mese fa, nel Frusinate, una ragazza di 24 anni uscita in cerca di asparagi, dopo la caduta in un burrone, è morta. Si chiamava Beatrice Sgroia e al momento della caduta si trovava in videochiamata con un amico: è stato lui a lanciare l'allarme. Per lei, però, era già troppo tardi. E non c'è stato niente da fare per rianimarla.