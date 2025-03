Cade nel dirupo per 10 metri, morta Beatrice Sgroia: il piede in fallo durante videochiamata con l’amico

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Beatrice Sgroia la ragazza di 28 anni morta oggi a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Sgroia, sposata, madre di due bimbi piccoli e molto conosciuta a Veroli dove aveva svolto il servizio civile, è deceduta dopo essere caduta per dieci metri in una cava. I funerali si terranno mercoledì 26 marzo alle ore 15.30 nella chiesa Madonna del Buon Consiglio in Scifelli.

Beatrice Sgroia è morta a causa di un tragico incidente. Era uscita per fare una passeggiata e raccogliere asparagi selvatici quando ha messo un piede su un sasso che ha ceduto, facendola cadere in una cava da un'altezza di dieci metri. Un volo che non le ha lasciato scampo e che l'ha uccisa praticamente sul colpo. A dare l'allarme è stato un suo amico, che in quel momento era in videochiamata con lei: il ragazzo ha assistito alla scena e ha chiamato immediatamente il 112, facendo mettere in moto la macchina dei soccorsi che, seppur tempestiva, non ha potuto fare nulla per la 28enne.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione con i vigili del fuoco di Frosinone e il personale del 118 con un'eliambulanza. Il corpo della ragazza si trovava in una zona impervia, e le operazioni di recupero non sono state semplici. I soccorritori hanno sperato fino all'ultimo di poter salvare la vita della giovane, ma purtroppo quando l'hanno raggiunta hanno potuto solo constatarne il decesso. Tutta la comunità di Veroli è in lutto per la scomparsa di Beatrice Sgroia, una ragazza giovanissima morta in un modo tragico e che nessuno si sarebbe mai aspettato potesse essere vittima di una sorte così atroce.