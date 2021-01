in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sui Monti Lepini, nella zona di Carpineto Romano. Una giovane donna di 36 anni è morta probabilmente per ipotermia dopo essersi persa durante un'escursione in montagna. I soccorsi erano riusciti a recuperarla dopo non poche difficoltà data la zona impervia in cui si trovava, i militari dell'Aeronautica arrivati con un elicottero da Pratica di Mare l'avevano individuata in un burrone e l'avevano soccorsa, portandola immediatamente all'ospedale Gemelli di Roma. Purtroppo però, è deceduta poco dopo l'arrivo nel nosocomio romano. Al momento non si ha certezza delle cause della morte, ma l'ipotesi più probabile è che sia andata in ipotermia per il troppo tempo passato in mezzo alla neve e al ghiaccio.

Il salvataggio della 36enne, caduta in un burrone

C.A., queste le iniziali della donna, era una grande appassionata di escursioni e montagna. Ieri aveva deciso di fare una passeggiata sui Monti Lepini, nella zona sopra Carpineto Romano: aveva quindi preso la macchina, guidato fino a Pian della Faggeta, e parcheggiato, per poi addentrarsi nei sentieri della montagna. Qualcosa però è andato storto: la 36enne ha perso quasi subito l'orientamento e si è persa. A quanto si apprende, ha chiamato subito il 112 per comunicare la sua posizione e attivare i soccorsi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di terra e un elicottero, oltre ai carabinieri della Compagnia di Colleferro. Trovarla non è stato facile: era caduta in un dirupo di diversi metri ferendosi dopo aver sbattuto contro un albero, ma alla fine è stata rintracciata anche grazie al gps del telefonino. Quando è sopraggiunto il buio, è arrivato l'elicottero dei militari dell'Aeronautica (che dispone anche di visori notturni), che hanno completato le operazioni di salvataggio. Era ormai però troppo tardi: le condizioni della ragazza, una volta arrivata in ospedale, sono apparse molto gravi e lei è deceduta poco il ricovero al Gemelli.