Erba alta al cimitero di Prima Porta, la risposta di Ama a Fanpage.it: “Stiamo accelerando diserbo” Andrea Zuccaroli, direttore di Ama – Cimiteri Capitolini, al nostro giornale: “Mi scuso con le famiglie dei dolenti che hanno trovato, in alcuni siti, una situazione non ancora adeguata e come vorremmo”.

A cura di Enrico Tata

Due screenshoot dal video di Tik Tok.

Con un video pubblicato sui social, un cittadino ha mostrato la condizione in cui versa il cimitero di Roma Prima Porta: le lapidi circondate dall'erba alta. "Guardate qua il comune di Roma, abbiamo fatto 200 segnalazioni, non c'è acqua, non c'è niente. Noi paghiamo e guarda i morti come stanno messi, tutti nello schifo più assoluto. La gente non può andare a trovare i propri defunti", la denuncia.

Andrea Zuccaroli, direttore di Ama – Cimiteri Capitolini, ha risposto al nostro giornale, affermando che l'azienda, d'intesa con l'assessorato all'Ambiente, sta accelerando i lavori di diserbo: "Imprimeremo un forte impulso a tutte le attività per il diserbo e il decoro nei cimiteri di Prima Porta e Verano. Il nuovo appalto sta entrando a regime e ha già dato i primi frutti".

Il direttore Zuccaroli spiega che "in molti quadranti del primo cimitero, che è il più grande della Capitale, lo sfalcio è già stato compiuto e in altri campi di inumazione è in corso di perfezionamento. La ditta da noi incaricata per la manutenzione del verde orizzontale, in base al nuovo programma stilato da AMA S.p.A., dovrà effettuare queste attività su ogni porzione di territorio ogni due settimane. Contemporaneamente, inoltre, l'azienda ha dato specifico incarico ad un agronomo per effettuare l’analisi sullo stato di salute delle alberature per valutare le azioni successive da intraprendere".

Infine il dirigente si è scusato "con le famiglie dei dolenti che hanno trovato, in alcuni siti, una situazione non ancora adeguata e come vorremmo. Abbiamo a cuore il decoro di tutti i cimiteri della città e posso assicurare che profonderemo tutte le energie per ridare dignità a questi luoghi del ricordo e della memoria”.