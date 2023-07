Cimitero di Prima Porta al collasso, il video su Tik Tok diventa virale: “È tutto uno schifo” Lapidi avvolte dai fili d’erba alta e incolta: la situazione al cimitero di Prima Porta è fuori controllo. In un video di Tik Tok lo sfogo: “Non possiamo andare a trovare i defunti”.

A cura di Beatrice Tominic

Due screenshoot dal video di Tik Tok.

"Guardate qua il comune di Roma, abbiamo fatto 200 segnalazioni, non c'è acqua, non c'è niente – dice una voce fuori campo, mentre l'obiettivo del telefonino inquadra i fili d'erba alta fra le lapidi – È una merda. Noi paghiamo e guarda i morti come stanno messi, tutti nello schifo più assoluto. La gente non può andare a trovare i propri defunti".

Non è la prima volta che i cimiteri romani si trovano al collasso: pezzi di marmo abbandonati lungo i vialetti e erba lasciata incolta per così tanto tempo da coprire le lapidi. La situazione che lamentano cittadini e cittadine è insostenibile da tempo. Non solo Prima Porta: la stessa situazione si manifesta anche al Verano: anche lì la manutenzione lascia a desiderare.

Il video su Tik Tok

In breve tempo il video ha raccolto like e reazioni da parte dei cittadini. "Se vai a dirgli qualcosa ti rispondono che non hanno soldi – scrive un utente – Però le tasse le vogliono pagate". E c'è chi ne fa un problema spiccatamente politico. "Avete mandato via Virginia Raggi, ora arrangiatevi", scrive un utente. "Raggi e Gualtieri: due facce della stessa medaglia", un altro. "Forza Giorgia, vai avanti così", aggiunge un altro citando direttamente la premier.

"Ma non si vergognano? Si deve trovare il responsabile: occorre intervenire e denunciare chi ha sbagliato", aggiunge un altro. La situazione non è una novità: "Sono più di sei o sette anni che è tutto così – conclude un altro, fra i commenti con emoji fra l'arrabbiato e l'incredulo – Ho reclamato parecchie volte, senza alcun risultato. I nostri defunti trattati come immondizia".

E cambiando cimitero, non cambiano i problemi: "Non ci sono più i giardinieri del Comune, lo stesso è al Verano. Roma aveva 2400 giardinieri negli anni Ottanta, ora sono solo 240 circa", ricorda un altro utente. "Il comune di Roma con i suoi vari sindaci miserabili non ha mai rispettato i vivi, potrà mai rispettare i defunti?"