Epatite sconosciuta, nel Lazio arriva il terzo caso: colpito un bambino con meno di 12 mesi È stato segnalato il terzo caso di epatite sconosciuta nella regione Lazio: si tratta di un bambino di Roma che ha meno di 12 mesi.

A cura di Beatrice Tominic

Salgono a tre i casi di epatite sconosciuta nella regione Lazio: l'ultimo caso sospetto segnalato riguarda un bambino di meno di 12 mesi di Roma. Lo ha rivelato l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato: adesso il piccolo si trova in buone condizioni ed è costantemente monitorato. In lui sono state riscontrate le stesse caratteristiche di epatite presenti anche negli altri bambini, una bimba di 8 mesi e un bambino di 5 anni di Latina.

La situazione nella regione Lazio

Come ha spiegato l'assessore D'Amato, la situazione è controllata costantemente e il livello di attenzione resta alto, nonostante non si debba fare allarmismo sulla vicenda. Per studiare e monitorare al meglio l'epatite sconosciuta, si è creata una sinergia fra l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e Istituto malattie infettive Spallanzani.

I primi casi nella regione Lazio

Il primo caso di epatite misteriosa che, da inizio aprile, sta colpendo i bambini sotto i 10 anni di molti Paesi europei, è stato individuato nella regione Lazio il 23 aprile, un giorno dopo da quando è emerso il primo caso in Italia, ai danni di una bambino di 3 anni di Prato che è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Si tratta di un bambino di 5 anni che vive nella provincia di Latina, che era già stato ricoverato nel mese di marzo scorso e che adesso si trova i cura all'ospedale Santa Maria Goretti. Il secondo caso nella regione Lazio, invece, riguarda una bimba più piccola, di appena 8 mesi: la segnalazione è stata inviata al Servizio di sorveglianza regionale di malattie infettive SERESMI dell'Istituto Spallanzani ed è stata resa nota il 26 aprile.