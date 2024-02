Entra nella ztl con lo sportello del bagaglio alzato per nascondere la targa: denunciato 51enne È successo fra piazza della Repubblica e via Nazionale, dove la telecamera ha ripreso il veicolo con la targa nascosta dallo sportello del bagagliaio dell’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Sapeva di entrare in una zona traffico limitato, così per evitare di essere riconosciuto dalle videocamere di sorveglianza poste lungo la strada, ha alzato lo sportello del bagagliaio in modo da nascondere la targa. È successo a Roma, in una zona centralissima poco distante dalla stazione Termini, il principale snodo ferroviario della capitale. Qui, fra piazza della Repubblica e via Nazionale, è passata indisturbata l'automobile con la targa nascosta. Indisturbata almeno fino a quando, nel corso delle indagini, i caschi bianchi non sono riusciti a risalire al conducente del mezzo, denunciandolo.

Le indagini per risalire all'identità del conducente

Una volta notata la presenza dell'automobile e la targa nascosta, gli agenti del GPIT, Gruppo Pronto Intervento Traffico, dalla Polizia Locale di Roma Capitale, ha immediatamente fatto partire le indagini per rintracciare il conducente che voleva sottrarsi alla ztl. Dopo aver visionato un video sui social, dove la scena che era stata ripresa è stata diffusa, gli agenti si sono messi alla ricerca dell'automobile. In breve tempo, con l'analisi accurata delle immagini delle telecamere, acquisite presso il Reparto Validazione Illeciti della Polizia Locale, è stato possibile risalire all'identità dell'uomo, un cinquantunenne.

La denuncia da parte dei caschi bianchi

Dall'automobile sono riusciti a risalire all'uomo alla guida: non appena identificato, gli agenti hanno immediatamente denunciato il conducente alla guida del mezzo che compariva nel video. Si tratta di un cinquantunenne con precedenti specifici: nei suoi confronti è scattata la denuncia per i reati di truffa e occultamento di targa.