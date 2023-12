Entra nel bar, si abbassa i pantaloni e minaccia il titolare: “Dammi le birre o do fuoco al locale” L’uomo, un 32enne, è stato denunciato per tentata estorsione e danneggiamento aggravato su edificio pubblico e ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Latina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

È entrato in un locale, si è abbassato i pantaloni e ha minacciato di dare fuoco a tutto se il titolare non gli avesse dato delle birre. È successo a Sabaudia, dove un uomo di trentadue anni è stato denunciato per tentata estorsione e danneggiamento aggravato su edificio pubblico e poi ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Latina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che prima hanno bloccato l'uomo, e poi hanno chiamato il 118 quando questi ha cominciato a compiere atti autolesionistici in caserma.

L'episodio è avvenuto la sera del 26 dicembre. L'uomo, che abita a Sabaudia, si trovava in forte stato di agitazione, non si sa se perché sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti o perché affetto da una malattia psichiatrica. Non appena entrato nel locale si è denudato, e ha cominciato a urlare contro i presenti. Soprattutto verso il barista, al quale ha intimato di dargli delle birre, altrimenti avrebbe dato fuoco al locale. I presenti hanno chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti sul posto per bloccarlo.

I militari hanno fermato l'uomo con non poca fatica e lo hanno portato in caserma. Qui però, invece di calmarsi, ha continuato a dare in escandescenze, colpendo le pareti e le ante blindate della finestra, danneggiando parte del compensato che riveste le pareti. I carabinieri hanno quindi chiamato il 118: il personale sanitario arrivato sul posto ha bloccato il 32enne e lo ha portato nell'ospedale di Latina, dove è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria. L'uomo, inoltre, è stato denunciato per tentata estorsione e danneggiamento aggravato su edificio pubblico per i danni causati alla caserma dei carabinieri.