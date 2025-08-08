Entra in un bar e spara a Roma, tre feriti: il gestore è in terapia intensiva

Delle tre persone colpite, il gestore è il ferito che versa in condizioni più gravi delle tre persone colpite. Stando a quanto si apprende, sono tutti originari del Bangladesh. Sono stati soccorsi e trasportati al policlinico di Roma Tor Vergata e tutti sono ancora ricoverati.

Il bar di Grotte Celoni dove si è verificata la sparatoria

È ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato operato d'urgenza il gestore dello snack bar ‘Bianco Notte' di via Acquaroni, zona Grotte Celoni, Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma. Nella notte un uomo è entrato all'interno del locale e ha sparato diversi colpi di pistola, forse nel tentativo di mettere a segno una rapina. Delle tre persone colpite, il gestore è il ferito che versa in condizioni più gravi delle tre persone colpite. Stando a quanto si apprende, sono tutti originari del Bangladesh. Sono stati soccorsi e trasportati al policlinico di Roma Tor Vergata e tutti sono ancora ricoverati.

Ipotesi rapina, l'uomo è entrato nel bar e ha ordinato di consegnargli i soldi

Sul posto, per i rilievi del caso, è arrivata la polizia scientifica, che ha rinvenuto diversi bossoli di proiettili. Sulla vicenda indaga la squadra mobile: gli investigatori dovranno cercare di capire se si sia trattato di un tentativo di rapina o di un regolamento di conti. Secondo le prime ricostruzioni e le prime testimonianze, l'ipotesi rapina è quella più plausibile. Intorno alle 2.30 della notte, un uomo è entrato all'interno del bar, gli avrebbe chiesto dei soldi e poi, al rifiuto del gestore, avrebbe aperto al fuoco, colpendo anche due clienti. Questi ultimi sarebbero stati feriti alla gamba e al braccio.

Il rapinatore è ancora in fuga, indagano le forze dell'ordine

Il rapinatore è ancora in fuga e non è stato ancora identificato, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine. Per il momento è riuscito a far perdere le sue tracce, ma saranno fondamentali le testimonianze dei feriti per permetterne l'identificazione.