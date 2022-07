Enorme incendio a Tivoli, fiamme raggiungono le auto in sosta: strada chiusa Le operazioni di spegnimento dell’incendio, arrivato al Ponte della Pace, sono in corso. A fuoco le campagne a ridosso di via Giuseppe Mazzini.

A cura di Natascia Grbic

Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio a Tivoli, in via Giuseppe Mazzini. Secondo le prime informazioni, verso le 16.45 le fiamme si sono diffuse nelle vie di accesso al ponte della Pace, interessando la campagna circostante.

Le fiamme sono arrivate nel piazzale adiacente la stazione ferroviaria di Tivoli, dove si trovavano diverse auto in sosta. L'area è stata interdetta dagli agenti della polizia locale, che hanno chiuso il traffico nella zona per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto, per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco di Villa Adriana e i volontari della Protezione civile Avrst e VvAa. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sembra che il rogo sia partito da alcune sterpaglie e si sia poi diffuso nelle aree circostanti, diventando enorme in pochissimo tempo.

Incendio vicino all'ex Malagrotta

E sempre oggi un incendio è scoppiato a Roma vicino l'ex discarica di Malagrotta. Le fiamme, partite da alcune sterpaglie, si sono rapidamente propagate fino a raggiungere un deposito di stoccaggio del carburante per aeroplani. La strada è stata chiusa dagli agenti della polizia locale, mentre i vigili del fuoco sono accorsi sul posto per spegnere le fiamme.

Fermato un uomo per l'incendio alla Pisana

Mentre è notizia di oggi del fermo di un uomo di sessantadue anni ritenuto l'autore dell'incendio alla Pisana, scoppiato il 17 luglio. L'uomo è stato visto dagli agenti della polizia locale mentre si aggirava nell'area del rogo: interrogato sul motivo della sua presenza lì non ha saputo fornire spiegazioni. Gli agenti lo hanno arrestato, avrebbe appiccato le fiamme con un accendino.