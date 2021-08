Enorme incendio a Fara Sabina, fiamme alimentate dal vento: operazioni di spegnimento in corso L’incendio di vaste proporzioni si è verificato nella giornata di oggi a Fara Sabina. Le fiamme sono arrivate nei pressi del borgo di Toffia, le operazioni di spegnimento vanno avanti da ore anche con gli elicotteri. Il timore è che le fiamme, alimentate dal vento, possano continuare ad alimentarsi.

A cura di Natascia Grbic

Un enorme incendio è scoppiato oggi a Fara Sabina, in provincia di Rieti. Ad andare a fuoco, la collina del complesso Ex Cri, vicino al borgo di Toffia. Sul posto Vigili del Fuoco, Protezione civile e agenti della Polizia locale per la messa in sicurezza dell'area. Le fiamme sono molto difficili da spegnere a causa del forte vento che soffia nella zona e che continua ad alimentare l'incendio. Da ore gli elicotteri continuano a fare avanti e indietro dalla zona dell'incendio per gettare acqua sulla collina e spegnere le fiamme: al momento però, il rogo non è stato ancora domato. E c'è molta preoccupazione in zona, dato che l'odore di fumo si sente a chilometri di distanza non solo nell'area interessata dall'incendio, ma anche nei borghi limitrofi. Al momento non si ha notizia di persone ferite.

Pochi giorni fa l'incendio a Farfa

Si tratta del secondo grave incendio nella zona dopo quello di qualche giorno fa, che aveva devastato il monte San Martino, poco lontano dalla zona dove si è sviluppato il rogo di oggi e nei pressi di Farfa. Un incendio di proporzioni enormi, che aveva richiesto l'intervento di circa 25 squadre della Protezione Civile del Lazio con circa 75 volontari impegnati nelle operazioni di spegnimento, oltre ai vigili del fuoco di Rieti e di Roma, i carabinieri, i carabinieri forestali e gli agenti della polizia locale di Fara Sabina. A causa delle centinaia di incendi che si sono sviluppati in pochi giorni in tutto il Lazio, il presidente Nicola Zingaretti ha dichiarato lo stato di calamità naturale, che comporta anche lo status di massima allerta fino al prossimo 30 settembre.