Emigel Aliu è morto a 19 anni in un tragico incidente avvenuto a Caprarola

Emigel Aliu è morto a 19 anni in un tragico incidente avvenuto nella serata di venerdì, intorno alle 22, sulla strada provinciale 69 a Caprarola, provincia di Viterbo.

Stando a quanto ricostruito, la sua Opel Corsa di colore scuro, è uscita di strada e si è cappottata. All'interno del veicolo c'erano il 19enne e un suo coetaneo. Quest'ultimo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Belcolle di Viterbo, dov'è tuttora ricoverato. Per fortuna, tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita. Emigel, invece, è morto praticamente sul colpo.

Secondo il Corriere di Viterbo, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è possibile che il magistrato chiederà l'autopsia. La dinamica dell'incidente, è ancora incerta. Non è chiaro, intanto, chi dei due ragazzi a bordo fosse al volante al momento dello schianto. Questo perché entrambi sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e trovati dai soccorritori sull'asfalto.

Ma perché il conducente della Opel ha perso il controllo improvvisamente? La condizione dell'asfalto, il tentativo di evitare all'ultimo un ostacolo improvviso, oppure l'eccesso di velocità? Le indagini sono tuttora in corso.

Sui social in tanti hanno voluto dare l'addio al ragazzo morto nell'incidente avvenuto a Caprarola. Scrive per esempio Vilma su Facebook: "Riposa in pace Emigel Aliu, Rimarrai sempre e per sempre nei nostri cuori".