Emergenza serpenti a Roma, oltre 60 chiamate nell’ultima settimana

A cura di Enrico Tata

Emergenza serpenti a Roma. Stando a quanto denuncia Earth, associazione che si occupa della tutela della natura e dei diritti degli animali, sono sempre di più gli avvistamenti di rettili nella Capitale. Soltanto nell'ultima settimana sono arrivate oltre sessanta chiamate ai centralini dell'associazione per segnalare la presenza di questi animali, abbandonati o sfuggiti al controllo dei proprietari.

Il problema, denuncia Earth, è che non esiste in città un servizio di recupero della fauna selvatica: "Una vera e propria emergenza serpenti che investe la città, tuttavia non esiste un servizio di recupero della fauna selvatica, funzione pubblica che dovrebbe ricadere nelle competenze del Comune di Roma e della Regione Lazio".

Secondo Valentina Coppola, presidente dell'associazione, "ormai gli avvistamenti sono all’ordine del giorno e la gente ci telefona giorno e notte. Noi identifichiamo il rettile e, qualora si tratti di specie innocue, spieghiamo come ci si deve comportare in questi casi. Diversamente, nel caso si tratti di vipere allertiamo immediatamente la Protezione civile e i Vigili del fuoco".

L'ultimo caso, stando a quanto si apprende, è stato registrato in un deposito Atac. Ma in effetti le segnalazioni di avvistamenti sono molte. Noto il caso del pitone albino, segnalato qualche giorno fa: il serpente, Malayopython reticulatus, si aggirava per le strade di Rom e alcuni passanti lo hanno ‘incontrato' mentre strisciava lungo la carreggiata in zona San Basilio. Ad Albano Laziale, provincia di Roma, un serpente è caduto sulla testa di una signora che stava camminando per strada.