Emergenza maltempo a Roma, oltre 50 famiglie evacuate e un’82enne intrappolata in casa dall’acqua

Il maltempo ha colpito Roma e il litorale: a Fiumicino il mare ha allagato case e 50 famiglie sono state evacuate. Strade chiuse e black out in via di Grottarossa.

I vigili del fuoco sul posto a Fiumicino

Il maltempo sta colpendo duro su Roma e le zone limitrofe. Dalle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per oltre cento operazioni di messa in sicurezza e salvataggio . La situazione appare più grave nel territorio costiero. A Fiumicino l'esondazione del mare ha allagato molte case e cinquanta famiglie sono state evacuate, mentre un donna di 82 anni con disabilità è stata portata in salvo dopo che era rimasta intrappolata in casa.

L'intervento dei vigili a Fiumicino: 50 famiglie evacuate

I vigili del fuoco sono stanno intervenendo nel territorio di Fiumicino già dalle 7.35 di sabato 14 febbraio per gravi allagamenti causati dal forte maltempo. Le operazioni si stanno concentrando in particolare in via Passo della Sentinella. Coinvolta la squadra territoriale di Ostia, il nucleo sommozzatori, la partenza Saf e il funzionario di guardia. Il mare ha esondato e l'acqua ha allagato molte case fra quelle più a ridosso degli scogli. Ben cinquanta famiglie sono state portate in salvo, così come una donna di 82 anni disabile che era rimasta intrappolata in casa senza possibilità di muoversi in autonomia. La donna anziana è stata poi affidata alle cure del personale dell'Asl e alla polizia locale.

Da vigili del fuoco

Maltempo su Roma e Lazio: fulmine colpisce cabina elettrica

È in continuo aggiornamento l'elenco degli interventi dei vigili del fuoco. Pioggia e forti raffiche di vento si stanno abbattendo sul Roma e il Lazio già dalla nottata. In via di Grottarossa 214 periferia nord della Capitale, un fulmine ha colpito un trasformatore facendo saltare due cabine elettriche della centrale termica. Le abitazioni circostanti sono rimaste senza corrente, mentre i vigili del fuoco e i tecnici Enel sono al lavoro.

Inoltre vari allagamenti sono stati segnalati sulle strade cittadine e della provincia. È chiusa temporaneamente via Aurelia Antica nel tratto compreso tra Via di Villa Betania e Via delle Fornaci. Qui a causa della caduta di un albero ad alto fusto, che, dall'interno di Villa Doria Pamphili, è crollato sulla carreggiata all'altezza del civico 192 scavalcando il muro di cinta.

Fuori da Roma, via Anguillarese risulta completamente allagata nel tratto tra Anguillara e Residenza Claudia. In alternativa si può percorrere via di Santo Stefano. Chiusa anche la strada statale 311 Nepesina verso Civita Castellana, con un tratto allagato da circa 40 centimetri d'acqua.

Allerta meteo arancione: chiusi parchi e cimiteri a Roma

Ricordiamo che in vista dell'allerta meteo di sabato 14 febbraio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha emanato un'ordinanza che vieta le attività ludico-ricreative e sportive nelle aree pubbliche e aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorici. Il provvedimento resterà in vigore per tutta la giornata del 14 febbraio e fino al cessare delle esigenze. Particolare attenzione ai parchi fluviali, a rischio esondazioni.