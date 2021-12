Emergenza freddo a Roma: il piano del Campidoglio e le linee guida contro il gelo Gualtieri ha pronto il piano anti freddo per Roma, con l’arrivo del gelo tra fine e inizio anno. Ecco le linee guida per i cittadini e le misure da adottare in città.

A cura di Alessia Rabbai

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza anti freddo in vista delle gelate delle prossime settimane. Un piano per la città preparato in collaborazione con la Protezione civile, con linee guida e provvedimenti da prendere, come ogni anno, per affrontare al meglio la stagione invernale. In caso di neve in città inoltre il Comune avvisa che, qualora fosse necessario, potrebbero essere chiuse al traffico alcune strade, per evitare rischi ad automobilisti e pedoni. Le temperature caleranno presto al di sotto dello zero. Lo scorso 9 dicembre un trentenne è stato trovato morto per il freddo a Piazzale dei Cinquecento, fuori alla stazione Termini.

Linee guida contro il gelo a Roma

Per quanto riguarda le linee guida contro il gelo rivolte ai cittadini in vista dell'arrivo del freddo, si tratta di accorgimenti virtuosi e buone pratiche da mettere in atto all'interno delle proprie abitazioni per evitare disagi dovuti alle gelate. Tra questi l'accortezza di aprire i rubinetti se la temperatura scende al di sotto dello zero, per scongiurare che le tubature si congelino e al tempo stesso, coprire i contatori per tenerle al caldo e proteggerle dalle gelate. Ai cittadini è chiesto dove è possibile di tenere pulito il marciapiede davanti al proprio portone, e agli automobilisti l'obbligo di ruote termiche per le vetture o di catene a bordo. Di mantenere liberi i marciapiedi dovranno occuparsi anche titolari e gestori degli esercizi commerciali in città, i quali dovranno tenerli liberi in caso di neve dalle ore 8 alle 20 per una lunghezza di due metri. I tassisti potranno protrarre i loro orari di lavoro in caso di necessità negli spostamenti, qualora ce ne fosse richiesta, per la sicurezza dei cittadini.



Attenzione ai senzatetto

Con l'arrivo del gelo particolare attenzione è rivolta ai senzatetto, nei confronti dei quali il dipartimento Politiche sociali dovrà "adottare e coordinare appropriati interventi". Si tratta di persone particolarmente esposte alle intemperie, che si trovano a vivere in strada. Il dipartimento Sviluppo infrastrutture e Manutenzione urbana dei municipi dovrà mettere in atto gli interventi necessari.