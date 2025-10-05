roma
Elisabetta Vaccarotti è la 49enne morta nell’incidente del Viterbese: si trovava in auto col marito

Si chiamava Elisabetta Vaccarotti la 49enne morta nell’incidente avvenuto la scorsa notte lungo la via Nepesina, nel Viterbese. Grave il marito.
A cura di Beatrice Tominic
La donna che ha perso la vita nell'incidente avvenuto stanotte, fra sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, è Elisabetta Vaccarotti. La donna si trovava in auto con il marito quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, la macchina si è schiantata contro un albero lungo la via Nepesina.

Il tragico incidente è avvenuto nella notte, nel territorio di Civita Castellana, dove viveva con il marito, sposato nel 1998, con cui gestisce una tappezzeria. L'impatto contro l'albero è stato violentissimo e Vaccarotti ha perso la vita sul colpo. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Come sta il marito: ferito grave ed elitrasportato a Roma

Una volta sul posto, oltre a rinvenire il corpo della donna, i soccorritori hanno trovato suo marito, ancora vivo ma in condizioni critiche. Trasportato d'urgenza in ospedale a bordo dell'eliambulanza, l'uomo è stato preso immediatamente in cura dal personale di soccorso. In condizioni critiche, per lui gli operatori sanitari del  118 hanno richiesto l'intervento di un elisoccorso che ha caricato l'uomo e lo ha trasportato a Roma, al policlinico Agostino Gemelli, dove medici e infermieri lo stanno curando.

Tragico incidente nel Viterbese, auto si schianta contro un albero: morta la moglie, grave il marito

L'incidente lungo la via Nepesina

Sul luogo del terribile incidente sono subito arrivati i soccorsi. I vigili del fuoco si sono occupati di estrarre dalle lamiere il corpo della donna e di affidare quello del marito ai soccorritori. Oltre agli operatori del pronto soccorso sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale che, dopo aver svolto i primi rilievi, hanno subito aperto le indagini per cercare di ricostruire cosa possa essere accaduto e cosa posso aver causato l'incidente.

Non è chiaro cosa sia accaduto: potrebbe essersi trattato di un malore al volante, ma non è escluso neppure che possa esserci stata una manovra azzardata, forse per schivare un animale che stava attraversando la strada. In un attimo l'automobile è finita al lato della carreggiata e si è schiantata contro un albero. L'impatto è stato violentissimo. Ora spetta agli inquirenti chiarire cosa sia avvenuto realmente.

