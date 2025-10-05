Tragico incidente nel Viterbese, auto si schianta contro un albero: morta la moglie, grave il marito

Immagine di repertorio

Terribile incidente stradale nel Viterbese nella notte fra sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025. Un'automobile sulla quale viaggiava una coppia di coniugi si è schiantata contro un albero. Morta la moglie, una donna di 49 anni. In condizioni gravi, invece, il marito che è stato soccorso ed elitrasportato al policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Il terribile incidente nel Viterbese

I fatti sono avvenuti stanotte, fra la giornata di sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, nel territorio di Civita Castellana, lungo la via Nepesina. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto: a causare l'incidente potrebbe essere stato un malore oppure una manovra azzardata, forse per schivare un animale che stava attraversando la strada.

Nel frattempo continuano gli accertamenti in corso. Sul luogo dello schianto sono arrivati immediatamente gli agenti delle forze dell'ordine che hanno ipotizzato queste due possibili cause, ma nel frattempo restano aperte le indagini. Sul luogo sono stati svolti i primi rilievi.

Auto contro albero: morta una donna, grave il marito

Non appena scattato l'allarme oltre agli agenti delle forze dell'ordine sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono diretti verso le due persone a bordo dell'automobile. Viste le gravi condizioni del marito, lo hanno preso immediatamente in carico. Hanno chiesto l'intervento di un elisoccorso che, dopo aver caricato l'uomo a bordo, si è alzato in volo e ha raggiunto Roma. Ora si trova al policlinico Agostino Gemelli della capitale, sottoposto alle cure di medici e infermieri.

Diversamente, invece, per la moglie non c'è stato niente da fare. Una volta raggiunta gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 hanno tentato di rianimarla, ma invano. Sono stati costretti a dichiararne il decesso.