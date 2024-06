video suggerito

Elezioni Isola del Liri 2024, i risultati dello spoglio in diretta: affluenza al 69,85% A Isola del Liri in provincia di Frosinone affluenza in leggerissimo calo rispetto a cinque anni fa. Si attendono i risultati dello spoglio, i risultato in diretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

L'8 e il 9 giugno si è votato in 142 comuni del Lazio per la tornata di elezioni amministrative coincidenti con le europee. I seggi si sono chiusi ieri sera alle 23.00 e lo spoglio delle schede delle comunali inizierà oggi alle 14.00, quando saranno aperte le urne delle elezioni comunali. A Isola del Liri si sfidano tre candidati sindaco, un uomo e due donne, se nessuno otterrà il 50% più uno delle preferenze i cittadini saranno chiamati alle urne tra due settimane per il ballottaggio del 23 e 24 giugno. L'unico altro comune in provincia di Frosinone sopra i 15.000 abitanti in cui gli aventi diritto sono stati chiamati a rinnovare il consiglio comunale e a eleggere il sindaco è Cassino. In tutto sono sette i comuni sopra i 15.000 abitanti nel Lazio, tra cui Tivoli e Civitavecchia.

Elezioni comunali Isola del Liri 2024, affluenza al 69,85: lo spoglio per i risultati

L'affluenza alla chiusura dei seggi alle 23.00 del 9 giugno si è fermata al 69,85% degli aventi diritti che si sono recati alle urne. Nel 2019 l'affluenza al primo turno era stata del 71,09%, si registra quindi un leggerissimo calo. Alle scorse elezioni Massimiliano Quadrini si aggiudicò la vittoria al primo turno.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni a Isola del Liri 2024

Come ricordato sono tre i candidati sindaco che corrono per indossare la fascia tricolore del comune in provincia di Frosinone, ognuno dei quali sostenuto da una lista civica. Antonella Di Pucchio è la candidata di Isola del Liri Futura, Massimiliano Quadrini tenta la rielezione con la squadra di Per Isola del Liri e Maria Debora Bovanga da Insieme per Isola del Liri.