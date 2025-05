video suggerito

Elezioni comunali nel Lazio 2025, quando e dove si vota: liste e candidati Nel Lazio domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 circa 81mila elettori sono chiamati al voto per le elezioni amministrative, che coinvolgono 9 comuni. Il Comune con più abitanti al voto è Fonte Nuova, provincia di Roma.

A cura di Enrico Tata

Le elezioni comunali nel Lazio si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con l'eventuale turno di ballottaggio (per i comuni sopra i 15mila abitanti) previsto per l'8 e 9 giugno 2025, in concomitanza con il voto per i cinque referendum abrogativi. I comuni che andranno al voto nel Lazio sono 9, di cui 5 in provincia di Roma, 2 in provincia di Rieti, uno in provincia di Latina e uno in provincia di Frosinone. Nessun comune coinvolto in provincia di Viterbo. Il comune più popoloso in cui si vota per l'elezione del sindaco è Fonte Nuova, provincia di Roma, con 32.491 abitanti. Complessivamente sono chiamati alle urne circa 81mila elettori. Si vota anche a Ceccano, Itri, Contigliano, Pescorocchiano, Fiano Romano, Fonte Nuova, Ponzano Romano, Sant'Angelo Romano e Subiaco.

Quando si vota per le elezioni comunali nel Lazio 2025: gli orari

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per le elezioni amministrative nel Lazio, per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, in concomitanza con i referendum abrogativi. Seggi aperti domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e il lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15.

Dove si vota nel Lazio: l'elenco dei comuni interessati

Nel Lazio si vota in nove comuni, di cui 5 in provincia di Roma, 2 in provincia di Rieti, uno in provincia di Latina e uno in provincia di Frosinone.

Provincia di Roma: Fiano Romano (sopra i 15mila abitanti) Fonte Nuova (sopra i 15mila abitanti) Ponzano Romano Sant'Angelo Romano Subiaco

Provincia di Rieti: Contigliano Pescorocchiano

Provincia di Latina: Itri

Provincia di Frosinone: Ceccano (sopra i 15mila abitanti)



I candidati a Fonte Nuova

A Fonte Nuova, il comune più popoloso al voto nel Lazio, la sfida è tra Umberto Falcioni, candidato sindaco del centrodestra, e Giorgio Bertozzi, candidato sindaco del centrosinistra. L'ex sindaco di centrodestra, Piero Presutti, si è dimesso nel 2024.

I candidati alle elezioni comunali a Ceccano

A Ceccano, provincia di Frosinone, sono cinque i candidati sindaco: Fabio Giovannone, Luigi Mingarelli (sinistra), Manuela Maliziola, Ugo di Pofi (centrodestra) e Andrea Querqui (centrosinistra).

I candidati alle elezioni a Fiano Romano

A Fiano Romano, provincia di Roma, la sfida è tra Davide Santonastaso, sindaco eletto nel 2021 e decaduto dopo soli tre anni di governo, Ottorino Ferilli, candidato del Partito democratico, e Andrea De Fabiis, candidato sindaco del centrodestra in quota Lega.

Come si vota alle elezioni comunali nel Lazio

La scheda elettorale consegnata agli elettori ai seggi è diversa in base alla popolazione del Comune, cioè se ha più o meno di 15mila abitanti. Per i Comuni con più di 15mila abitanti l'elettore può votare barrando il nome del candidato oppure il simbolo della lista collegata. Può anche esprimere due preferenze, rispettando l'alternanza di genere, per quanto riguarda la composizione del consiglio comunale.

Per i comuni con meno di 15mila abitanti, ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Anche in questo caso è possibile esprimere due preferenze per il consiglio comunale.

Per i comuni con meno di 15mila abitanti non è previsto il ballottaggio. Peri comuni più grandi, invece, è previsto il ballottaggio se nessun candidato sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In questo caso, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati sindaci che hanno ottenuto più voti al primo turno.