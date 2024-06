video suggerito

Elezioni comunali 2024 nel Lazio, oggi al voto 142 comuni tra cui Civitavecchia e Tivoli: attesa l’affluenza alle 23 In programma sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 le elezioni europee ma anche le elezioni amministrative. Nel Lazio si vota in 142 comuni, tra cui Tivoli e Civitavecchia. Il primo dato sull’affluenza è previsto oggi alle ore 23. Si può votare dalle 15 alle 23 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si terranno le elezioni europee ma anche quelle amministrative. Nel Lazio andranno al voto 142 comuni su 378 in totale nel Lazio (il 37,6 per cento) e il più popoloso sono quelli di Civitavecchia e Tivoli, entrambi in provincia di Roma, con oltre 50mila abitanti. Il primo dato sull'affluenza è previsto sabato 8 giugno alle ore 23, cioè alla chiusura dei seggi della prima tornata elettorale. Si può votare infatti dalle ore 15 alle ore 23 di sabato 8 giugno e dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 9 giugno 2024

Dove si vota oggi nel Lazio per le elezioni comunali 2024

I comuni con più di 15mila abitanti e per cui è quindi previsto, se necessario, il turno di ballottaggio sono sette: oltre a Civitavecchia e Tivoli, ci sono Monterotondo, Palestrina, Cassino, Veroli e Tarquinia. Sono 135, invece, i comuni con popolazione inferiore o uguale a 15mila abitanti. Per i paesi più popolosi, il turno di ballottaggio, necessario nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 50 per cento più uno dei voti nel primo turno, si terrà il 22 e il 23 giugno.

Dei 142 paesi in cui si voterà anche per le amministrative, ben 45 si trovano in provincia di Rieti. Seguono poi le province di Frosinone, dove si vota in 36 comuni, e quella di Roma, con 30 città alle urne. Sono invece 25 i comuni al voto in provincia di Viterbo e soltanto 6 quelli in provincia di Latina.

Tra gli altri comuni che andranno al voto, ecco quelli più noti: Artena, Civitavecchia, Monte Porzio Catone, Monterotondo, Palestrina e Tivoli in provincia di Roma. Bagnoregio, Bolsena, Calcata e Tarquinia in provincia di Viterbo. Leonessa, Greccio e Poggio Mirteto in provincia di Rieti e Sermoneta in provincia di Latina.

Il primo dato sull'affluenza, come detto, è previsto alle ore 23 di sabato 8 giugno.

Tivoli e Civitavecchia i comuni più importanti

A Tivoli la sfida è tra Maria Rosaria Cecchetti, attuale assessora al bilancio, sostenuta da Azione e Italia Viva, Francesca Chimenti, Movimento 5 Stelle e Verdi e Sinistra, Giovanna Marconi, Pd, Marco Innocenzi, centrodestra. C'è infine Massimiliano Rossini, sostenuto da due liste civiche.

A Civitavecchia i candidati a sindaco sono Massimiliano Grasso, centrodestra, Marco Piendibene, Partito democratico e Verdi e Sinistra, Enzo D'Antò, Movimento Cinque Stelle, Paolo Poletti, Forza Italia e Uniti per Civitavecchia, Roberta Galletta e Vittorio Petrelli.