Elezioni Civitavecchia 2024: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle comunali Per le elezioni comunali a Civitavecchia si vota sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni europee. Circa 50mila abitanti sono chiamati alle urne: i due candidati in testa ai sondaggi sono Massimiliano Greco per il centrodestra e Marco Piendibene per il centrosinistra. È probabile un ballottaggio tra i due domenica 23 e lunedì 24 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Il comune di Civitavecchia torna al voto dopo cinque anni: circa 50mila persone saranno chiamate alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in contemporaneità con le elezioni europee 2024.

Le elezioni chiuderanno i cinque anni di amministrazione di Ernesto Tedesco che ha rinunciato alla candidatura per il secondo mandato a Sindaco. Il comune in provincia di Roma, stando ai sondaggi, va verso un ballottaggio tra gli sfidanti Massimiliano Grasso, in quota Fratelli d'Italia e appoggiato dalla coalizione di centrodestra e Marco Piendibene, candidato del Partito Democratico e sostenuto dal centrosinistra. Tra i due candidati c'è un leggero divario nelle rilevazioni: Massimiliano Grasso risulterebbe leggermente favorito con il 41% rispetto al 33% di preferenze nei confronti di Piendibene. Ci sono anche altri quattro candidati: Paolo Poletti (Forza Italia, Lista Poletti, Noi Moderati e Uniti per Civitavecchia); Enzo D'Antò (Movimento Cinque Stelle, Lista d'Antò e Unione popolare); Vittorio Petrelli candidato con la lista il "Buon Governo" e infine Roberta Galletta con la sua lista "Galletta sindaco". Chiunque tra i sei candidati sindaco indosserà la fascia tricolore lo farà per la prima volta.

Quando si vota per le elezioni a Civitavecchia 2024: date e orari

Si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle comunali inizierà lunedì 10 giugno alle ore 14 mentre lo scrutinio delle elezioni per il Parlamento europeo sarà nella giornata di domenica al termine del voto. Nel caso in cui, come sembra probabile, nessuno dei candidati dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei voti, si avrà il ballottaggio tra domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Chi sono i candidati alle elezioni comunali a Civitavecchia 2024

Il centrodestra governa nel comune di Civitavecchia dal 2019 e appoggerà Massimiliano Greco. Il candidato è in quota Fratelli d'Italia e sarà sostenuto anche da Lega e da una serie di liste civiche: tra queste ci sono Civitavecchia 2030, La Svolta e la sua Lista Grasso.

Marco Piendibene, è invece è appoggiato dal Partito Democratico, da Alleanza Verdi Sinistra – Demos e da lista Piendibene ed è stato diverse volte Consigliere Comunale di Civitavecchia. Enzo d'Anto è l'esponente del Movimento Cinque Stelle sostenuto anche da Unione popolare e da Lista d'Anto. A sostegno di Paolo Poletti, invece, Forza Italia, Lista Poletti, Noi Moderati e Uniti per Civitavecchia. Roberta Galletta è candidata con la sua lista "Galletta sindaco". Un altro candidato appoggiato da una sola lista, "Il Buon Governo", è Vittorio Petrelli.

Come si vota per le amministrative: la legge elettorale

I sindaci sono eletti direttamente dai residenti con un sistema elettorale maggioritario. Civitavecchia ha più di 15.000 abitanti e quindi è previsto il doppio turno di voto. I cittadini con diritto di voto si dovranno presentare presso la propria sezione elettorale con un documento d'identità e la tessera elettorale valida.

La scheda elettorale avrà i nomi dei candidati a sindaco, i simboli delle liste collegate e sarà consegnata ai cittadini prima di entrare in cabina elettorale. Si vota tracciando un segno "x" sul voto del candidato sindaco, o sul voto della lista a cui si intende assegnare la propria preferenza e del candidato sindaco. Nel caso in cui il voto sia espresso alla sola lista, quest'ultimo andrà conferito al candidato da essa sostenuto. Si può esprimere anche il cosiddetto voto disgiunto: gli elettori possono votare un candidato sindaco e dare il voto di lista a una forza che sostiene un altro candidato. I cittadini possono manifestare anche la preferenza per i candidati consiglieri, seguendo il principio della doppia preferenza di genere: è quindi dare la propria preferenza a due candidati (appartenenti alla stessa lista), ma devono essere una donna e un uomo.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi su partiti e candidati

Secondo i sondaggi sembrerebbe probabile il ballottaggio tra i candidati di centrodestra e centrosinistra, Massimiliano Greco e Marco Piendibene. L'ultimo sondaggio, condotto da Euromedia Research e pubblicato il 7 marzo, dà Greco in vantaggio (tra il 41,1% e il 43,3%) rispetto al diretto avversario (che invece si attesta tra il 33,2% e il 35,3%); il terzo posto andrebbe a Enzo D'Antò per il Movimento Cinque Stelle, dato tra l'11,9% e il 13,3%.