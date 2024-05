video suggerito

Elezioni Palestrina 2024: date e orari, candidati e come si vota alle comunali Per le elezioni comunali a Palestrina si vota sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni europee. Circa 22mila abitanti sono chiamati alle urne. È sfida tra cinque candidati sindaco.

A cura di Rosario Federico

A sinistra il candidato sindaco Giuseppe Cilia (Forza Italia), a destra Eleonora Nuvoli (Fratelli d'Italia) foto profili Facebook

Il comune di Palestrina torna al voto dopo cinque anni: circa 22mila abitanti saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Le giornate del voto sono sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con le prossime europee 2024.

Come si legge sul sito ufficiale del Comune di Palestrina, il 26 maggio 2019 si sono tenute le ultime elezioni comunali con la vittoria al ballottaggio di Mario Moretti con la coalizione Lega Salvini, Moretti Sindaco e Forza Italia. Nel mese di marzo del 2023 però è caduta la giunta di centrodestra. Ora è sfida a cinque. I candidati sono Giuseppe Cilia (Forza Italia), Eleonora Nuvoli (Fratelli d'Italia), Igino Macchi (Partito Democratico), Cristiana Polucci (Alleanza Verdi Sinistra), Ludovico Rosicarelli con la sua "Ludovico Rosicarelli sindaco"

Quando si vota per le elezioni a Palestrina 2024: date e orari

A Palestrina si vota sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle elezioni amministrative inizierà lunedì 10 alle ore 14 mentre lo scrutinio delle elezioni per il Parlamento europeo avrà inizio domenica subito dopo la fine del voto. Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse ricevere la maggioranza assoluta dei voti, si avrà un secondo turno previsto nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Chi sono i candidati alle elezioni comunali a Palestrina 2024

Sono cinque i candidati sindaco alle elezioni comunali di Palestrina. Giuseppe Cilia è sostenuto da Forza Italia, "Noi Moderati", "Scelgo Palestrina" e "Palestrina Futura". Il candidato in quota Fratelli d'Italia e Lega è Eleonora Nuvoli, sostenuta anche da "Unione di Centro".

Igino Macchi è appoggiato da Partito Democratico, "Palestrina nel merito", "Macchi per Palestrina" e "Palestrina Popolare". Cristiana Polucci in quota Alleanza Verdi Sinistra e per la civica "Palestrina in comune". Infine Ludovico Rosicarelli si candida con la sua civica "Ludovico Rosicarelli sindaco".

Come si vota per le amministrative: la legge elettorale

La legge elettorale per le elezioni amministrative è unica al livello nazionale e ha una impostazione maggioritaria per l'elezione del sindaco, mentre la divisione dei seggi in Consiglio avviene in modo proporzionale. Palestrina ha più di 15.000 abitanti e quindi è previsto il ballottaggio nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno nel caso in cui nessun candidato riceverà più del 50% dei seggi.

La scheda elettorale avrà i nomi dei candidati a sindaco, i simboli delle liste collegate e sarà consegnata ai cittadini prima dell'ingresso in cabina elettorale. Il voto viene espresso con una "x" sul candidato sindaco o sulla lista a cui dare la preferenza. Il voto disgiunto invece si può esprimere quando si vuole votare un candidato sindaco ma dare il voto di lista a una forza che sostiene un altro candidato. I futuri consiglieri si possono votare con la doppia preferenza: due candidati della stessa lista, un uomo e una donna.