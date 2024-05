video suggerito

Elezioni Veroli 2024: date e orari, candidati e come si vota alle comunali Per le elezioni comunali a Veroli si vota sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni europee. Circa 19mila abitanti sono chiamati alle urne. È sfida a tre per l’elezione a sindaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

I tre candidati sindaco al comune di Veroli. Da sinistra a destra: Germano Caperna (Veroli Proxima), Cristiano Papetti (Fratelli d'Italia), Patrizia Viglianti (Forza Italia)

Ci sono tre candidati sindaco per il comune di Veroli: circa 19mila persone saranno chiamate alle urne per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Si va a Nelle giornate di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni europee 2024.

Si chiudono i dieci anni di amministrazione del sindaco uscente Simone Cretaro in quota Partito Democratico. Ora è sfida a tre per la carica di sindaco del comune in provincia di Frosinone. I candidati sindaco sono Germano Caperna capogruppo uscente di "Veroli Proxima", Cristiano Papetti in quota Fratelli d'Italia e Patrizia Viglianti sostenuta da Forza Italia.

Quando si vota per le elezioni a Veroli 2024: date e orari

A Veroli si vota sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Lo scrutinio per le elezioni comunali inizierà lunedì 10 alle ore 14. Lo scrutinio delle elezioni per il Parlamento europeo avrà inizio domenica al termine delle votazioni. È previsto un secondo turno di ballottaggio nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno nel caso in cui nessun candidato dovesse ricevere la maggioranza assoluta dei voti.

Chi sono i candidati alle elezioni comunali a Veroli 2024

Sono tre i candidati sindaco del comune di Veroli: Germano Caperna, Cristiano Papetti e Patrizia Viglianti. Il primo candidato, Germano Caperna, è il capogruppo di Veroli Proxima ed è appoggiato anche da varie liste civiche come "Insieme per Veroli", "Idea Comune Veroli Caperna Sindaco" e "Più Veroli Caperna Sindaco". Cristiano Papetti invece è capogruppo uscente di Fratelli d'Italia. Infine l'ex assessore Patrizia Viglianti punta ad essere la prima donna sindaco della città ed è sostenuta da Forza Italia e da "Nexus Veroli Città Sociale" e "Patrizia Sindaco Veroli Città Sociale".

Come si vota per le amministrative: la legge elettorale

I sindaci sono eletti direttamente dai residenti con un sistema elettorale maggioritario. Il comune di Veroli ha più di 15.000 abitanti e quindi è previsto il ballottaggio. I cittadini con diritto di voto si dovranno presentare presso la propria sezione elettorale con un documento d'identità e la tessera elettorale valida.

La scheda elettorale avrà i nomi dei candidati a sindaco, i simboli delle liste collegate e sarà consegnata ai cittadini prima di entrare in cabina elettorale. Si vota tracciando un segno "x" sul voto del candidato sindaco, o sul voto della lista. Se il voto è espresso alla sola lista, quest'ultimo andrà conferito al candidato da essa sostenuto. Si può esprimere anche il voto disgiunto: gli elettori possono votare un candidato sindaco e dare il voto di lista a una forza che sostiene un altro candidato. I cittadini possono votare anche i candidati consiglieri, con la doppia preferenza di genere: è quindi dare la propria preferenza a due candidati (appartenenti alla stessa lista), ma devono essere una donna e un uomo.