Elezioni a Roma, domani si vota: sfida a quattro tra Gualtieri, Raggi, Calenda e Michetti A Roma gli elettori potranno scegliere tra 22 candidati sindaco, ma secondo gli ultimi sondaggi la sfida per l’accesso al ballottaggio è ridotta a quattro sfidanti: Enrico Michetti, Roberto Gualtieri, Carlo Calenda e Virginia Raggi. Il secondo turno si terrà nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

A cura di Enrico Tata

Nelle giornate di domani, domenica 3 ottobre, e dopodomani, lunedì 4 ottobre, oltre 12 milioni di italiani sono chiamati a votare per le elezioni comunali in oltre mille comuni. I capoluoghi di regione al voto sono sei, cioè Bologna, Milano, Napoli, Torino, Trieste e Roma. Nella Capitale gli elettori potranno scegliere tra 22 candidati sindaco, ma secondo gli ultimi sondaggi la sfida per l'accesso al ballottaggio è ridotta a quattro sfidanti: Enrico Michetti, Roberto Gualtieri, Carlo Calenda e Virginia Raggi. In caso di secondo turno (praticamente una certezza) si voterà tra i due candidati più votati al primo turno nelle giornate di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre. Ai seggi, ricordiamo, non occorre esibire il green pass, ma bisogna indossare la mascherina. Questa va tolta solo per qualche secondo in modo da consentire l'identificazione dell'elettore.

Tutte le informazioni utili per i cittadini sulle elezioni a Roma

Domani e dopodomani si voterà per eleggere il sindaco di Roma, i componenti dell'assemblea capitolina, i presidenti di municipio e i consiglieri municipali. In alcune zone di Roma si voterà anche per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati, collegio Roma Primavalle.

I candidati alle elezioni di Roma, chi è favorito e gli ultimi sondaggi

Sono 22 i candidati sindaco che si sfideranno per la poltrona del Campidoglio. i favoriti, però, sono quattro: Enrico Michetti, candidato del centrodestra, Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, Virginia Raggi, la sindaca uscente, e Carlo Calenda.