Ecco la passerella (provvisoria) per i turisti a Fontana di Trevi: ingresso gratis, per ora Le fotografie della passerella installata a Fontana di Trevi per permettere ai turisti di ammirare da vicino il monumento durante i lavori di manutenzione straordinaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto Marco Di Stefano

È quasi pronta, come si vede in queste fotografie realizzate ieri, la passerella che permetterà ai turisti di ammirare Fontana di Trevi da vicino durante i lavori di manutenzione straordinaria, che dovrebbero terminare entro la fine del 2024, in tempo per l'inizio del Giubileo.

All'amministrazione servirà anche per sperimentare l'ingresso contingentato dei visitatori all'interno della parte bassa della fontana (il corridoio che costeggia la vasca principale, sotto i gradoni). Per il momento l'ingresso sarà a titolo gratuito, ma al termine dei lavori l'amministrazione potrebbe introdurre un biglietto simbolico al costo di 2 euro. Ovviamente quando la vasca principale sarà nuovamente piena d'acqua la passerella sarà smantellata e l'ingresso a turno avverrà semplicemente (almeno così ha dichiarato l'assessore al Turismo, Alessandro Onorato) con un percorso obbligato e delimitato da un nastro, come quello delle file in aeroporto.

A Fanpage.it l'assessore Onorato aveva spiegato:

Piazza di Trevi rimarrà come è sempre stata, cioè libera. Chi vuole passa per andare a lavoro e per andare a casa. I turisti possono circolare, non cambia nulla. La Fontana, invece, ha gradoni che portano a una sorta di catino, balconate. Che succede? Che oggi ci sono sempre centinaia di persone accalcate. Noi vogliamo introdurre un meccanismo per cui da un lato si entra e da un lato si esce, con un numero massimo di persone nel catino. Partiremo con una sperimentazione per gestire il flusso. Ci sarà una fila ordinata, con delle fascette, con hostess e steward. E questa prima fase sarà totalmente gratuita. Se andrà bene, capiremo se è il caso di introdurre un ticket a pagamento simbolico di 2 euro, con il quale pagheremo il personale che andremo ad assumere.

L'introduzione della passerella fa storcere il naso a più di qualcuno. Scrive su Facebook, per esempio, Marco Di Stefano, capogruppo di Noi Moderati in Assemblea Capitolina: "Imperterriti…stanno distruggendo la vista di una delle piùgrandi bellezze del mondo . A Onorato e a Gualtieri Attila gli fa un baffo. Povera Roma mia. Vi prego di condividere questo post per far conoscere a tutti quale danno stanno perpetrando alla Fontana di Trevi i nuovi barbari all’assalto di Roma".

Già negli scorsi giorni aveva fatto molto discutere la decisione di installare una piccola piscina davanti alla fontana per permettere ai turisti di non rinunciare al tradizionale lancio della monetina, nonostante le transenne e i lavori di manutenzione di cui è oggetto il monumento, uno dei più ammirati dai visitatori.