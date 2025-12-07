roma
video suggerito
video suggerito

È Stefano Bottari il 27enne travolto e ucciso da una Porsche guidata da un coetaneo all’Eur

Il 27enne travolto da una Porsche all’Eur si chiamava Stefano Bottari. Frequentava un dottorato alla Sapienza ed era originario di Anzio.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Stefano Bottari
Stefano Bottari

Si chiamava Stefano Bottari il 27enne morto nell'incidente in viale della Grande Muraglia nel quartiere Eur a Roma nella serata di venerdì scorso 5 dicembre. Bottari era originario di Anzio, dove da adolescente si è diplomato al liceo scientifico Innocenzo XII. Ha proseguito gli studi nella Capitale, si è laureato e stava frequentando un dottorato all'Università La Sapienza. Come i giovani della sua età aveva tanti sogni nel casetto e progetti per il futuro purtroppo infranti da una morte improvvisa. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. L'automobilista che lo ha investito alla guida di una Porsche, un coetaneo, è indagato per omicidio stradale. Sul sinsitro lavorano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito per definire la dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente Stefano Bottari stava camminando lungo viale della Grande Muraglia quando improvvisamente un'auto, una Porsche Cayenne, lo ha investito all'altezza del civico 540. Un impatto violento, a seguito del quale il ventisettenne purtroppo è deceduto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Gli operatori però non hanno potuto fare nulla, se non constatare il decesso.

L'automobilista alla guida della Porsche, un ventottenne, è stato accompagnato all'ospedale San'Egidio, per essere sottoposto come la prassi prevede in questi casi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, dei quali si attendono gli esiti. Presenti sul luogo dell'investimento gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per successivi eventuali accertamenti.

Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Uccide nonna a martellate, 30enne interrogato: “Non sopportavo di essere deriso”
La barista: "Il compagno della madre corso da noi con un buco alla tempia, era sotto shock"
Uccide la nonna a martellate dopo una lite, arrestato 30enne
Ferito anche il compagno della madre
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views