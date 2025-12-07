È Stefano Bottari il 27enne travolto e ucciso da una Porsche guidata da un coetaneo all’Eur

Stefano Bottari

Si chiamava Stefano Bottari il 27enne morto nell'incidente in viale della Grande Muraglia nel quartiere Eur a Roma nella serata di venerdì scorso 5 dicembre. Bottari era originario di Anzio, dove da adolescente si è diplomato al liceo scientifico Innocenzo XII. Ha proseguito gli studi nella Capitale, si è laureato e stava frequentando un dottorato all'Università La Sapienza. Come i giovani della sua età aveva tanti sogni nel casetto e progetti per il futuro purtroppo infranti da una morte improvvisa. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. L'automobilista che lo ha investito alla guida di una Porsche, un coetaneo, è indagato per omicidio stradale. Sul sinsitro lavorano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito per definire la dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente Stefano Bottari stava camminando lungo viale della Grande Muraglia quando improvvisamente un'auto, una Porsche Cayenne, lo ha investito all'altezza del civico 540. Un impatto violento, a seguito del quale il ventisettenne purtroppo è deceduto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Gli operatori però non hanno potuto fare nulla, se non constatare il decesso.

L'automobilista alla guida della Porsche, un ventottenne, è stato accompagnato all'ospedale San'Egidio, per essere sottoposto come la prassi prevede in questi casi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, dei quali si attendono gli esiti. Presenti sul luogo dell'investimento gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per successivi eventuali accertamenti.