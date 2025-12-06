Ragazzo di 27 anni investito da un coetaneo alla guida di una Porsche all’Eur: morto sul colpo

Un ragazzo di 27 anni è stato investito mentre attraversava la strada da un coetaneo alla guida di una Porsche. Il giovane è morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

Un ragazzo di 27 anni è morto ieri sera a Roma, dopo essere stato investito da un 28enne alla guida di una Porsche. L'incidente è avvenuto in viale della Grande Muraglia all'Eur, nei pressi del civico 540: per il giovane di 27 anni non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo subito dopo essere stato travolto dalla vettura.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del giovane, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale IX Gruppo Eur, per i rilievi del caso. Il ragazzo alla guida della Porsche è stato portato all'ospedale Sant'Eugenio per gli accertamenti di rito che comprendono i test alcolemici e tossicologici per verificare le sue condizioni al momento dell'incidente. Il mezzo è stato sequestrato, le indagini sono tuttora in corso. All'altezza del civico 540 ci sono le strisce pedonali: non è escluso che il 27enne stesse attraversando proprio lì nel momento in cui è stato falciato.