È Simona Dell’Ova la donna morta in un incidente in moto su via Appia Nuova, gravissimo il compagno La donna, residente a Tivoli, aveva due grandi passioni: le moto e i cani. Era molto conosciuta nel mondo del volontariato legato alla tutela degli animali e in particolare alle adozioni dai canili di cui si occupava da anni.

A cura di Redazione Roma

È Simona Dell'Ova la vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabatosu via Appia Nuova all'altezza del civico 1255 a Capannelle, al confine tra il comune di Roma e quello di Ciampino. La donna, 46 anni residente a Tivoli, viaggiava con il compagno a bordo della loro moto Triumph quando hanno colpito il guardrail. Sbalzati dalla due ruote, che nell'impatto ha preso fuoco, per decine di metri, all'arrivo del personale del 118 per Simona non c'era già niente da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In gravissime condizioni il compagno che, entrato in pronto soccorso in codice rosso è operato d'urgenza: il 48enne è ancora ricoverato in prognosi riservato all'ospedale dei Castelli.

Ancora da chiarire con certezza la dinamica del sinistro ma, al momento, il principale responsabile sembra essere l'alta velocità o un malore: la moto di grossa cilindrato ha colpito prima il guardrail sul lato sinistra della strada, per poi finire rovinosamente a schiantarsi contro quello dall'altro lato della strada in curva. Non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo sviluppatosi dal mezzo incidentato e provveduto a rimuoverlo e alla messa in sicurezza della carreggiata. I rilievi e le indagini sono affidate al V Gruppo Casilino della Polizia Locale che ha preso possesso anche dei filmati di alcune telecamera di videosorveglianza che potrebbe aver registrato l'impatto.

Tantissimi i messaggi di condoglianze e ricordo per Simona sui social network, La donna aveva due grandi passioni: le moto e gli animali, per i quali faceva volontariato da molti anni collaborando ai percorsi di adozioni per cani e gatti. "Purtroppo ci troviamo qui con le lacrime che non smettono di scorrere sul nostro volto perché una grande donna, Simona Dell'Ova, è volata in cielo dopo un terribile incidente stradale… Lei una volontaria meravigliosa che ha dato tanto sul nostro territorio e non solo, lei il diamante del volontariato!", la ricorda ad esempio la pagina del canile rifugio gestito dall'Enpa "Fydolandia".