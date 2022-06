Incidente sulla via Appia Nuova ad Ariccia tra auto e moto: un morto e un ferito grave L’incidente avvenuto stanotte lungo via Appia Nuova ad Ariccia ha visto un morto e un ferito grave. A scontrasi sono state una moto e un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un morto e un ferito grave è il bilancio di un incendente stradale che si è verificato nella notte in via Appia Nuova, nel Comune di Ariccia. Il sinistro è avvenuto intorno all'una e mezza, tra venerdì 17 e sbato 18 giugno, nel territorio dei Castelli Romani. Non è ancora nota l'identità della vittima, il motociclista, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Per un'altra persona è stato invece necessario il trasporto urgente in ospedale. Secondo le informazioni apprese i due veicoli stavano percorrrendo la strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati all'altezza del civico 1255. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato purtroppo scampo al motociclista. Dopo lo scontro infatti la moto è stata avvolta completamente dalle fiamme. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto è arrivata la squadra 15/A del distaccamento di Marino, che ha dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo.

I due corpi sono stati ritrovati a 200 metri di stanza. Ad intervenire in loro soccorso il personale sanitario, che ha tentato di rianimarli, ma per uno dei due non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso. La seconda persona rimasta coinvolta nel sinistro è stata presa in carico dai paramedici e trasportata con codice rosso in ambulanza all'ospedale dei Castelli. Arrivato al pronto socorso, il paziente è stato consegnato ai medici, che l'hanno sottoposto alle cure necessarie. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi. Presenti per gli accertamenti di loro competenza le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità a carico dei due condiucenti. La salma della persona che non ce l'ha fatta è stata trasferita in obitorio.