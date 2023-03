È Serenella Sparapano, prof del Liceo Alighieri la 65enne morta nell’incidente a Caracalla Il Liceo Classico Dante Allighieri piange la scomparsa di Serenella Sparapano, la prof di Scienze e Matematica morta ieri in un incidente alle Terme di Caracalla.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È Serenella Sparapano la donna morta nell'incidente stradale in via Baccelli in zona Terme di Caracalla a Roma, che si è verificato la mattina presto di ieri, sabato 4 marzo. Sessantacinque anni e residente alla Garbatella, era una professoressa di Scienze e Matematica e insegnava al Liceo Classico Dante Alighieri di Prati. Era molto legata ai suoi studenti e amava la sua professione, che svolgeva con grande dedizione. Ieri sera intorno alle 23 alcuni studenti si sono recati davanti al liceo con degli striscioni per una veglia in sua memoria. Il presidente dell'Alighieri Giovanni Sedita l'ha ricordata con una lettera e ha proclamato il lutto scolastico.

L'incidente in cui è morta la professoressa Serenella Sparapano

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Roma, dopo aver acquisito le informazioni sul sinistro ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. L'incidente in cui è morta la professoressa Serenella Sparapano si è verificato poco prima delle 8, era uscita di casa per andare al lavoro. In sella al suo scooter Peugeot Belville bianco era diretta verso la scuola e pronta come ogni giorno a fare il percorso per raggiungerla. Lungo via Baccelli, all'altezza delle Terme di Caracalla, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte dei vigili urbani, si è scontrata contro un'auto Fiat Punto. Un impatto che non le ha purtroppo lasciato scampo. Alla guida della macchina c'era una donna di ventotto anni, che è stata sottoposta ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, come da prassi, per accertare che non si trovasse al volante drogata o ubriaca.

Indagano i vigili urbani

La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, subito è scattata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente di un'ambulanza. Sul posto è arrivato il personale sanitario, ma ogni tentativo di rianimarla è stato vano. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da accertare eventuali responsabilità a carico dell'automobilista. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti.