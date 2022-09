È Michele Lorefice l’automobilista 56enne morto in uno scontro con un camion sull’A1 La vittima dell’incidente avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi lungo l’autostrada A1 è Michele Lorefice, 56 anni, siciliano.

A cura di Alessia Rabbai

Michele Lorefice

È Michele Lorefice l'automobilista cinquantaseienne morto nell'incidente stradale con un camion che si è verificato lungo l'autostrada A1 a Paliano nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 agosto scorsi. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa in breve tempo. Michele aveva origini siciliane, nato a Santa Teresa di Riva in provincia di Messina ed era residente da tempo in Germania. Amici e conoscenti si sono stretti con cordoglio intorno alla famiglia in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'incidente sull'A1 in cui è morto Michele Lorefice

Sull'incidente indagano gli agenti della polzia stradale, che hanno svolto i rilievi scientifici, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità da parte di chi era alla guida. Il sinistro è avvenuto all'altezza del chilometro 599 in direzione Roma. Per cause ancora da chiarire l'automobile di Michele si è scontrata con un mezzo pesante che viaggiava nella sua stessa direzione, un impatto violento nel quale lui ha avuto la peggio. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati i paramedici in ambulanza, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia, oltre alla polzia stradale.

Per estrarre il corpo di Michele dalle lamiere della macchina è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco, che lo hanno tirato fuori dall'abitacolo. Ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano. Il conducente del camion è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, non si conoscono le sue condizioni di salute. Il tratto di autostrada coinvolto nel sinistro è stato temporaneamente chiuso, per agevolare i soccorsi e consentire i rilievi di rito, poi riaperto e la circolazione è tornata alla normalità.