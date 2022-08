Incidente sull’autostrada A1, automobilista si scontra con un camion e muore Tragedia nella notte lungo l’autostrada A1 a Paliano, dove un automobilista è morto in uno scontro con un camion all’altezza di Paliano.

A cura di Alessia Rabbai

Traffico sull’A1 (Immagine di repertorio)

Un uomo è morto in un incidente lungo l'autostrada A1 all'altezza del Comune di Paliano. Il sinistro si è verificato nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 agosto, nel territorio della provincia di Frosinone. Ad avere la peggio è stato il conducente di un'auto, del quale non sono state ancora rese note le generalità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Come ricostruito finora dagli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi e indagano sul caso, a scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono stati una macchina e un camion. L'impatto è stato molto violento: per estrarre il corpo dell'automobilista dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno soccorso e consegnato alle cure del personale sanitario. Ma ogni intervento di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano.

Chiusa l'autostrada A1 nel tratto dell'incidente

Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato dal sinistro, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire ai poliziotti di lavorare in sicurezza. Al vaglio le responsabilità di chi si trovava alla guida dei due veicoli, che sono stati sequestrati per altri ulteriori accertamenti. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Presente anche il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Concluso l'intervento, stamattina presto i due veicoli sono stati rimossi, la carreggiata liberata e la circolazione è tornata alla normalità senza particolari ripercussioni.