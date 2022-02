È di Sauro Vitali il cadavere trovato a Cecchina: era scomparso dall’ospedale di Ariccia Scomparso dall’ospedale di Ariccia ad agosto scorso, Sauro Vitali è stato trovato morto in un campo. È arrivata la conferma che il cadavere di Cecchina è il suo.

A cura di Alessia Rabbai

È di Sauro Vitali il cadavere trovato nelle campagne di Cecchina il 9 settembre scorso. Il sessantenne era scomparso dall'ospedale di Ariccia il 4 agosto del 2021 e la famiglia non ha più avuto sue notizie. Un mese dopo il corpo di un uomo è stato rinvenuto in un campo nel territorio del centro abitato di poche centinaia di abitanti, frammentato tra Albano Laziale, Ariccia e Ardea. A darne notizia l'associazione nazionale per i famigliari e gli amici delle persone scomparse Penelope Odv: "È arrivata la conferma che il corpo ritrovato a settembre in un campo è di Sauro, ci stringiamo alla sorella e alla famiglia".

Sauro Vitali era scomparso ad agosto dall'ospedale di Ariccia

Sauro Vitali era scomparso lo scorso agosto dall'ospedale di Ariccia ai Castelli Romani con una maglia colorata, pantaloni corti vrede scuro e ciabatte. Come ricostruito nelle settimane successive il sessantenne si sarebbe allontanato da pronto soccorso senza portafogli né cellulare e ha fatto perdere le proprie tracce. Dal quel momento nessuno lo ha più visto e i famigliari in apprensione ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Così sono partite le ricerche, che hanno visto i soccorritori passare al setaccio il territorio di Ariccia fino a Roma, attenzionando anche le zone di Eur, Laurentino 30, stazione di Anagnina, oltre ai Castelli Romani. La speranza era di ritrovarlo vivo, fino al rinvenimeto del corpo di un uomo nelle campagne, che successivamente gli accertamenti hanno confermato si trattasse proprio di Sauro. Il cadavere è stato individuato circa un mese dopo alla sua scomparsa.