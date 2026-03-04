È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore che si trova nella Basilica di Sant’Agnese fuori le Mura

La Basilica di Sant’Agnese fuori le mura.

Finora l'autore del Busto scultoreo del Cristo Salvatore presente nella basilica di Sant'Agnese fuori le mura, sulla via Nomentana, è stato anonimo. Ma oggi, dopo secoli, l'opera scultorea è stata attribuita a Michelangelo. A renderlo noto, nel corso di una conferenza stampa presso la Basilica, è stata la ricercatrice Valentina Salerno, autrice dei nuovi studi, e l'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi che regge il complesso monumentale.

Per arrivare ad attribuire la statua a Michelangelo sono serviti anni di studi basati su una nuova ricostruzione documentale. Nel corso delle ricerche sono stati passati al vaglio testamenti, carteggi, diari, libri storici e di viaggio, relazioni, a cui si sono aggiunt inventari notarili e atti confraternali dal 1564 ai giorni nostri.