Duplice femminicidio a Cisterna, la ex del finanziere: "Mi ha dato la caccia, voleva uccidermi" Desyrée Amato ha raccontato agli investigatori i tragici momenti in cui l'ex Chistian Sodano ha ucciso a colpi di pistola sua madre e sua sorella a Cisterna di Latina per poi riconcorrerla nel tentativo di ammazzare anche lei.

A cura di Alessia Rabbai

Christian Sodano

"Mi ha dato la caccia sfondando le porte, voleva uccidermi" sono le parole piene di dolore di Desyrée Amato, la ventiduenne che nel pomeriggio di martedì scorso 13 febbraio ha perso madre e sorella uccise dall'ex fidanzato nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. La giovane ha ripercorso con gli investigatori della Squadra Mobile i tragici momenti in cui è scampata alla morte, mentre il maresciallo della Guardia di Finanza la inseguiva prima dentro casa in via dei Monti Lepini e poi per le campagne pontine.

"Lo volevo lasciare, lui non voleva"

"Ha sparato prima a Renée, poi a mamma. Mi pare di ricordare quattro colpi" è la ricostruzione delle sue parole fatta dal Messaggero. I poliziotti l'hanno raggiunta al distributore di benzina, dove si era nascosta dopo essere scappata dal ventisettenne. Una relazione quella tra i due giunta al capolinea, si conoscevano da circa nove mesi e stavano insieme da cinque: "Lo volevo lasciare, lui non voleva", racconta Desyrée. Un drammatico "copione" purtroppo già visto che continua a ripetersi.

Il duplice femminicidio a Cisterna di Latina

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori che indagano sulla vicenda coordinati dalla Procura quando Christian Sodano era a casa della ex non aveva la pistola con sé, ma l'aveva lasciata in macchina. All'interno dell'arma d'ordinanza c'erano diciassette colpi. "Faccio male a te e ai tuoi parenti. Poi mi uccido" le avrebbe detto tempo fa Sodano mentre tra i due era nata una discussione. Tornati da una vacanza a Cuba, lei aveva deciso di lasciarlo. Il giorno della tragedia in casa mancava il padre di Desyrée e Renée, Giuseppe Amato, che era uscito per andare al lavoro.

Intorno alle 17 Desyrée ha visto l'ex rientrare in casa con la pistola, la giovane ha urlato e l'hanno raggiunta madre e sorella. Sodano ha sparato più volte e le ha colpite, mentre la ventiduenne si è nascosta in casa ed è poi uscita dalla finestra, scappando per i campi fino a quando non ha raggiunto un benzinaio dove si è rifugiata. L'ex invece è salito sulla sua Audi A3 e se ne è andato, raggiungendo casa dello zio in via Sgambati a Latina, dove i poliziotti lo hanno rintracciato e arrestato.