Due incendi divampati ad Albano Laziale: colonna di fumo vicino alla stazione, evacuati residenti Due incendi sono divampati ad Albano Laziale, provincia di Roma. Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile.

A cura di Enrico Tata

Segnalati due vasti incendi ad Albano Laziale, cittadina dei Castelli Romani a circa 30 chilometri a Sud Est di Roma. Informa il Comune sulla propria pagina Facebook: "Due incendi si stanno sviluppando nel nostro territorio. Uno a via Italia e uno a via Donizetti. Squadre di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale si stanno recando sul posto per intervenire".

Foto gruppo Facebook Sei di Albano se…

Per il momento non si hanno notizie di feriti. Uno dei due incendi è divampato nei pressi della stazione ferroviaria di Albano.

Vasto incendio di sterpaglie, in volo anche un elicottero

Stando a quanto riporta a Fanpage.it la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco, si tratta di un vasto incendio di sterpaglie. Sul posto è arrivato anche un elicottero, che sta sorvolando la zona per partecipare alle operazioni di spegnimento.

Il Comune di Albano informa che gli abitanti residenti nei pressi dell’incendio di via Donizetti sono stati allontanati per precauzione. L’incendio in via Italia, inoltre, "si è sviluppato prevalentemente sul territorio di Ariccia ma la nostra Polizia Locale e i volontari della Protezione civile stanno intervenendo.Entrambe le situazioni sono sotto controllo".