Due incendi distruggono moto e auto in via dei Banchi Vecchi: rogo notturno nel cuore di Roma Due diversi roghi sono divampati nella notte in via dei Banchi Vecchi a Roma.

Incendio in pieno centro storico a Roma e l'origine potrebbe essere dolosa. Due diversi roghi sono divampati nella notte in via dei Banchi Vecchi. Stando a quanto si apprende, poco prima dell'una ha preso fuoco una minicar elettrica parcheggiata al lato della strada. La vettura è stata completamente distrutta e l'incendio ha coinvolto anche altre due automobili e due motociclette. Le quattroruote sono rimaste soltanto danneggiate, mentre le moto sono state distrutte dalle fiamme. Inoltre le fiamme hanno danneggiato e annerito la vetrina di un negozio e la facciata di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di piazza Venezia. I vigili del fuoco, invece, si sono occupati di spegnere le fiamme e circoscrivere l'incendio.

Poco prima si era verificato un altro incendio sempre in via dei banchi vecchi. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri di piazza Venezia insieme ai colleghi di piazza Farnese. Sul posto anche i vigili del fuoco per un incendio che ha danneggiato quattro motociclette. Le indagini sui due episodi sono tuttora in corso, perché non è escluso che siano entrambi atti di natura dolosa. Qualcuno, per motivi da accertare, potrebbe essere responsabile dei due roghi divampati in piena notte in via dei Banchi Vecchi, nel cuore della Capitale. Nessuno, comunque, è rimasto ferito o intossicato dal fumo. Il video di uno dei due incendi è stato pubblicato sulla pagina Instragram di Welcome to Favelas. Nelle immagini si vede una colonna densa di fumo nero alzarsi dalle automobili avvolte dalle fiamme.